Paraguay-Argentina: los hinchas paraguayos no podrán ir al estadio con camisetas alusivas a Messi

"En Paraguay, la de Paraguay", es la consigna de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que busca generar un clima favorable a la Albirroja en el Defensores del Chaco. No se permitirán casacas del Barcelona, PSG, Inter Miami ni la Selección argentina.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) determinó que en el partido de este jueves entre Paraguay y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 los hinchas locales no podrán ingresar al estadio Defensores del Chaco con camisetas del equipo rival o alusivas a algún jugador del equipo contrario .

La medida se debe, por un lado, a cuestiones de seguridad, aunque también desde la APF buscan generar un ambiente favorable al equipo local.

"Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir", explicó Fernando Villasboa, gerente de Licencias de la APF.

El directivo aclaró que esta restricción ya se aplicó en septiembre, cuando Paraguay recibió a Brasil, y que el propósito es generar un entorno en el que el rojo, blanco y azul paraguayo predominen por completo en las tribunas.

"En Paraguay, la de Paraguay", es la consigna lanzada por la APF. Villasboa aclaró que no se trata de una acción dirigida contra Messi, sino de una medida de "patriotismo interno".

"No es una cuestión contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas. Solamente que la localía para nosotros es muy importante", aclaró Villasboa.