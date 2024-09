"¿Para qué mierda me pateás?": la graciosa anécdota entre Diego Maradona y el Cholo Simeone

Luego, el Cholo contó una divertida anécdota que hizo estallar de risa a todos los integrantes del programa. "Maradona siempre me criticaba porque a mi me gustaba ir para adelante e intentar hacer goles, un día pateé al arco desde treinta metros, él se acercó y me preguntó si alguna vez había hecho un gol desde ese lugar, yo le respondí que no y entonces me dijo ´y entonces para qué mierda pateas´", completó el ex mediocampista.

Maradona Sevilla.jpg Diego Maradona y su paso por Sevilla. Google

Diego Maradona y el Cholo Simeone compartieron equipo en Sevilla

Diego Armando Maradona arribó a Sevilla en 1992 y se fue del equipo español en 1993. En ese lapso compartió equipo con su compatriota Diego Pablo Simeone y con el entrenador Carlos Salvador Bilardo. Si bien el paso de Diego no fue de lo mejor, ya que fue breve y terminó de mala manera, para el Cholo fue distinto.

Su debut oficial con el Sevilla tuvo lugar el 6 de septiembre de 1992 en el triunfo de los suyos 3-4 en Albacete. Aquella temporada, la 92-93 fue muy especial ya que compartió vestuario con Davor Suker y otras figuras, además del Pelusa. En esa temporada jugó 35 partidos y marcó 5 tantos.

Luego, Simeone se quedaría un año más en el equipo español y con la llegada de Luis Aragonés como entrenador en reemplazo de Bilardo, Simeone logró su mejor marca goleadora. En total en esa temporada disputó 38 partidos y marcó 11 tantos, coronando así su paso por el estadio Sánchez Pizjuán con una estadística de 73 partidos y 16 goles.