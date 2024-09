Increíble anécdota: Claudia Villafañe reveló a qué estrella musical metieron con Diego Maradona en el baúl de su auto

Vibarco, con nuevo tema y en pleno éxito: "De los que dudaron de mí no me acuerdo"

Las anécdotas que involucran a Maradona no pasan de moda y existía una versión que involucraba a la empresaria. Ella visitó un programa de streaming y confirmó todos los rumores: las risas no pasan de moda.

ricky martin.

“¿Es verdad que lo metieron a Ricky Martín o es un mito?”, le consultó Pedro Rosemblat a Claudia en el programa Esto es Datta. “Es verdad. Me acuerdo de que fuimos a verlo y venía a casa a comer. ¿Cómo lo sacamos? Y bueno, lo sacamos así”.

Y agregó: “Lo peor es que la gente se dio cuenta igual. Volvíamos todos del recital”. A lo que Pedro repreguntó: “Pero, entonces, ¿por qué lo esconden a Ricky Martin si está Maradona a la vista?”. Contó que fue saliendo de Obras, de su recital.

El día que Diego Maradona tuvo un inconveniente en Disney con Dalma

Dalma, la hija mayor de Diego Maradona, recordó en un programa de streaming que conduce Ángel De Brito una divertida anécdota con su papá en el parque temático de Disney, en Estados Unidos. Es que el campeón del mundo era querido por todo el mundo y, muchas veces, la locura de la gente le traía algún que otro conflicto.

"La vez que fuimos con mi papá a Disney fue un desastre. No podíamos ir a ningún juego. No podíamos hacer nada. Entonces, lo que le habían ofrecido era cerrar una parte para nosotros y llevarnos los muñecos", comenzó contando la actriz. "Era espectacular! No tenías que hacer fila! Era el sueño de cualquier chico", continuó la primera hija de Diego con Claudia Villafañe.

Pero lo que generaba Diego trascendía fronteras y hasta Mickey quiso una foto con el "Diez". "Los teníamos a Mickey, a todos, pero se armó un conflicto. La persona que estaba ahí adentro era latino y quería sacarse la máscara. Estaba desesperado por sacarse una foto con mi papá. El tipo le hablaba a mi papá y le decía: 'necesito sacarme una foto con vos'. Me parece que se sacó una foto, pero con la máscara", cerró la desopilante anécdota de la familia Maradona.