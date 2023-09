Un gran resultado que le dio la espalda necesaria a Abel para desarrollar su proyecto, con un estilo inspirado en José Mourinho que prioriza el mantenimiento de una base de jugadores que entienda el mensaje y privilegia el pragmatismo, la solidez colectiva, el orden, las transiciones rápidas y el entendimiento y aprovechamiento de los momentos en los partidos.

Así logró el bicampeonato del torneo más importante del continente y, desde su llegada, siempre ha estado al menos en semifinales. También suma un Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa, una Recopa y dos Paulistas. Ocho títulos y una permanencia en la elite continental durante tres años. Un equipo con similitudes y diferencias con Boca, el otro semifinalista. En esta nota vas a conocer cuál es el estilo de juego, sus fortalezas y debilidades, tanto las propias como las que puede aprovechar y sufrir el equipo de Almirón en la serie que comenzará a fin de mes. La actualidad, sus números y variantes.

Lo primero hay que hacer es destacar el ciclo de Ferreira, su principal fortaleza. Ha tenido momentos de glorias y otros difíciles, pero se ha sostenido con una idea de conducción y de juego, lo que le da una ventaja sobre Boca. En las cuatro ediciones de esta Copa el Verdao llegó al menos a semifinales, siendo bicampeón y perdiendo la final del 2022, ante Flamengo. Los números del Profesor en el equipo paulista impactantes: ha ganado 238 partidos y sólo ha perdido 42, con 407 goles a favor y 186 en contra.

Hoy tiene un equipo que sale casi de memoria. Perdió algunas piezas valiosas, como Danilo o Gustavo Scarpa, y si bien supo agregar otras, de forma quirúrgica, siempre el equipo está por encima de todo. El equipo no está tocando el techo de rendimiento, por estos momentos, pero exhibe su habitual solidez.

En los últimos 9 partidos sólo recibió un gol, justamente en el último, derrota 1-0 ante Gremio. Hasta ahí no le habían anotado desde la derrota 2-1 con el Flu, el 5 de agosto, con muchos suplentes, porque estaba en el medio de la serie de cuartos con Mineiro por la Copa.

Los otros habían sido todos triunfos: 1-0 a Cruzeiro y Vasco, 2-0 a Cuiabá y 1-0 a Goias, todos por el Brasileirao, además del 4-0 y 0-0 contra Pereira y 0-0 de la vuelta de octavos contra Mineiro. Ha perdido 1 de los últimos 13. El último golpe, hasta la derrota con Gremio que lo alejó de Botafogo, había sido la eliminación de la Copa de Brasil a manos de Sao Pablo, por un 3-1 global. Hoy es escolta en el Brasileirao.

Weverton es un arquero con experiencia, confiable, con gran capacidad física. Muy vigente a los 35 años, estuvo en todos los éxitos de Ferreira y su nivel no ha bajado. Hace días se viralizó un dato que no cuenta toda la verdad: que no había atajado ni un penal en tiempo regular desde 2019, en 24 totales. Pero la realidad es que en tandas de definición atajó 17 de 85 (20%) y de las 15 que disputó, su equipo ganó 8, y sólo en dos de las 15 series no atajó al menos un penal. A no confiarse, si se llega a los penales.

En la zaga tiene al mejor central de América, Gustavo Gómez, el paraguayo que tiene gran presencia en ambas áreas, muy buen timming y voz de mando. Hace semanas el Palmeiras se dio el lujo de rechazar una oferta árabe de 40 millones… A su lado tiene a Murilo Cerqueira, de 26 años, alto (1m88), pero con juego de pies y sólido en defensa. Luan es el primer recambio en la zaga, a veces titular. El lateral derecho es Marcos Rocha, de buen ir como manda la historia del país. Mayke ocupaba a veces ese lugar, pero su vocación ofensiva y la lesión de Dudú, la estrella del mediocampo, hizo que Abel lo empezara a ubicar ahí, como extremo derecho. El lateral izquierdo es Piquerez, un uruguayo ya afianzado que es el 3 titular de su selección. Muy buen defensor y con mucho criterio en ataque.

En el eje juegan Gabriel Menino, volante potente, con mucha marca y buena salida, junto a Ze Rafael, otro histórico del ciclo. Se complementan muy bien. El Verdao basa en ellos la contención y la salida, aunque todos ayudan, como en un funcionamiento aceitado. Como opciones tienen a Rios y Jailson. Más en funciones creativas están Artur, Raphael Veiga -de gran pegada- y Dudú, pero justamente este último se lesionó los ligamentos y quedó out. Una baja muy sensible. Para reemplazarlo el club buscó al Tucu Pereyra, ex volante ofensivo ex River que, tras pensarlo, decidió quedarse en Udinese.

La opción elegida, entonces es Mayke, lateral devenido en extremo. La otra es Jhow o incluso que Abel ponga dos puntas, habitualmente al correntino José López para que se sume al brillante Roni, técnico y potente por igual. Breno, Victor Figueiredo y Endrick -la joya de 17 años que ya compró el Real Madrid y se irá el año que viene- son otras opciones como delanteros, habitualmente usadas en los segundos tiempos.

Es un equipo práctico que se apoya en su solidez y oficio, no regala nada y aprovecha todo, porque sale muy rápido cuando recupera. Así lo tiene diseñado Ferreira. Puede anotar sin dominar y ganar sin merecerlo. En eso se parece a Boca. Prefiere jugar con espacios porque no está diseñado para tener mucho la pelota y abrumar con pases o triangulaciones. Es más un equipo de jugadas, de momentos. Puede no brillar, ni gustar, pero desde hace tres años es muy eficaz.

Su sello es el orden defensivo, la disciplina como equipo y la verticalidad a partir de transiciones rápidas. Impacta cómo acelera y si te agarra desguarnecido, sacás del medio. Ya le pasó a River en aquella semifinal del 2020, cuando perdió 3-0 haciendo de local en Avellaneda. Luego, en San Pablo, fue otra cosa. River tomó la iniciativa -algo que no le gusta tanto al Verdao-, lo dominó y de no haber sido por un polémico gol anulado a Montiel, tal vez no estaríamos hablando de la primera copa para Abel Ferreira.

El conjunto libera las bandas para atacar mucho con los laterales y extremos. El esquema más utilizado es el 4-2-3-1, con la variantes de armar una línea de tres defensores durante la dinámica del juego cuando surge la necesidad. Otro esquema al que recurre en diferentes ocasiones es el 3-5-2. Puede salir jugando o ir directo con un lanzamiento frontal a sus delanteros. No abusa de las combinaciones ni arriesga de más. Es simple y práctico. Es el más argentino de los brasileños. Nada de jogo bonito.

Cuando tiene la pelota busca mover la pelota para encontrar espacios y pases verticales. No le interesante abrumar con la tenencia, sí abrir la cancha con los laterales y extremos para encontrar superioridad numérica y así triangular o meter pases para adelante y por el centro. Aunque, en realidad, se siente más cómodo de contra, en cancha abierta, cuando encuentra espacios. Si Boca achica bien hacia atrás, no comete errores y está disciplinado, puede sufrir poco y dañarlo con la misma moneda con la que busca pagarte el Palmeiras.

No obstante, como otros tantos equipos, Palmeiras se muestra más cómodo en su fase ofensiva cuando se encuentra con espacios para correr, y puede padecer contra defensas que le cierran espacios hacia atrás y repliegan rápido a campo propio. En defensa presiona poco, repliega, quita espacios y se queda agazapado, para atacar verticalmente cuando recupera la pelota. Es sólido en defensa, tal vez una carencia esté en el juego profundo, básicamente porque sus defensores suelen ir para adelante, buscando a rivales hasta zonas intermedias del campo.

Es un equipo muy bien trabajado, que sabe a qué juega y espera sus momentos. No es un cuco, desde lo estético, pero si se cometen errores o se da el partido que busca, este Verdao puede ser contundente. Por el contrario, si está trabado y bien marcado, no le sobra creatividad, ni tenencia ni triangulaciones. Es un rival para estar muy concentrado, ser disciplinado y ganarle en esa misma batalla que propone. Boca puede hacerlo pero debe hacer una serie que roce el 100% de sus posibilidades. Este rival lo va a exigir como ningún otro en el año. Y que sea el más argentino de los brasileños, puede ayudarle. O jugarle en contra. En la serie se verá…

También debe aprovechar que el Verdao ha tenido tantos golpes como éxitos. Como en el Mundial de Clubes 2020, cuando perdió en semifinales ante Tigres y luego cayó por penales ante Al-Ahly terminando cuartos. Luego, en una semana fatídica, cayó ante Flamengo en la Supercopa de Brasil y después perdió la Recopa ante Defensa y Justicia y la final del Paulista ante el San Pablo que dirigía Crespo, además de quedar sin chances en el Brasileirao. Esto le ha pasado a partir de ahí. No ha ganado tanto como se pensaba.

Igual, su historia es importante. Es el club brasileño con el mayor número de títulos nacionales conquistados: 17 en total, con 11 Brasileiraos, 4 Copas de Brasil y una Supercopa, además de tres de Libertadores, una Recopa y una Mercosur. Ahora, segundo a 10 puntos de Botafogo en el torneo local, se la juega totalmente a la Libertadores. Tiene todo para pasar, pero Boca ya sabe cuáles son sus debilidades y no se la hará nada fácil.