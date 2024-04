Pablo Vicó y su récord argentino: lleva más de 15 años como DT de Brown de Adrogué

Para Brown, lógicamente, la figura de "Don Ramón", por su parecido con el personaje de El Chavo, es toda una institución: tanto el buffet del club en el que come antes de los viajes como una de las tribunas del estadio que llevan su nombre. El 21 de marzo no es un día más en la vida de Pablo Vicó. Ese día de 2009 debutó con un empate 1 a 1 frente a Sportivo Italiano, cuando el Tricolor todavía disputaba la Primera B Metropolitana.

“En 2009 me dieron la posibilidad de poder dirigir el plantel de primera. Antes había hecho interinatos y me fue bien. Ese 21 de marzo había un técnico que se llamaba Juan Carlos Kopriva y se fue faltando 12 fechas. Yo a los dirigentes les dije que no hacía más interinatos, que me den la posibilidad de dirigir estas últimas fechas que faltaban del torneo. Después vemos si me va bien o mal y tomarán la decisión de que continúe o no. Y así fue, me fue medianamente bien y me dieron la posibilidad de dirigir la primera de Brown”.

En total, acumula más de 560 encuentros con un balance de 203 victorias, 183 empates y 177 derrotas, con una efectividad del 46,8 % y dos ascensos en su haber. El primero fue el Torneo Nacional B en la temporada 2013/2014 después de 15 años de permanencia en la Primera B. No le fue bien porque descendió junto a Almirante Brown, aunque en la primera fecha le ganó a Independiente en el debut por 2 a 1. Pero en noviembre de 2015 lograron nuevamente un ascenso histórico frente a Deportivo Morón en el último minuto del partido. Ese fue el gol que más gritó Pablo Vicó como entrenador de Brown de Adrogué.

“El gol que más grité fue en cancha de Morón cuando ascendimos en el 2015, en el quinto minuto adicional y se lo dediqué a mi hijo. No tengo la menor duda de que estaba al lado mío. No tengo dudas, por eso miré tantas veces al cielo para agradecerle porque me dio la posibilidad de ganar ese partido y ese tan deseado ascenso”, contó Vicó a C5N. A su hijo Cristian lo mataron en 2015, hecho que lo marcó para siempre.

“Mi hijo tenía tres granjas, estaba repartiendo mercadería en su camioneta y unos ladrones que escapaban de la Policía lo chocaron de atrás y la camioneta da tres vuelcos. Es algo que no cicatriza jamás, estuve con psiquiatra, estuve con psicólogo, tuve un infarto que lo sigo padeciendo”.

"Historia viva y más vigente que nunca. Te queremos Bigotón!!!", escribió en la cuenta oficial de Twitter la institución de Adrogué para homenajear y agradecer a Vicó tras alcanzar esta flamante e impresionante marca. Es el entrenador con mayor vigencia en el cargo del fútbol argentino en la actualidad y ya superó la cantidad de años de los entrenadores récord de la Primera División: Victorio Spinetto estuvo 14 años seguidos en Vélez entre 1942 y 1956.

“No puedo decir que esto es mérito mío solamente, tengo la coherencia de una comisión directiva y de un presidente que trazaron un proyecto a largo plazo sin moverse del mismo. Un cuerpo técnico que están todos los días de la semana conmigo para resolver que se va a trabajar y cómo. Son muchas las cosas, no creo que sea sólo mérito mío, es un conjunto de cosas que se dieron para que estemos tanto tiempo trabajando en un club”, sostuvo Vicó sobre su récord argentino.