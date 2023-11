Pablo Maffeo, el español que debutará en la Selección: los duelos que se viralizaron ante Messi y Vinicius

La historia, viralizada en video por redes sociales ni bien se conoció el rumor de su convocatoria a la Selección argentina, habla por sí sola. Es un caso más de admiración de un rival hacia Leo Messi, aunque con una particularidad. Aquel día de 2017, el entrenador del Girona había mandado a Pablo Maffeo a hacerle marca personal al mejor de todos los tiempos. Y el pibe, en ese momento de 20 años, no aguantó la presión y quiso liberar un poco, contándole a Leo lo que le habían pedido y así intentando lograr un objetivo: que el astro lo entendiera. Y así pasó, se nota claramente en el informe del programa español El Día Después que Messi le dice “te entiendo, no te hagas problemas” .

Uno al lado del otro estuvieron casi todo el partido, compartiendo algunas infidencias, hasta que Maffeo salió del partido en el minuto 78. "¿Sabes lo que me ha dicho? Jugar así es una mierda", le confesó Maffeo a su compañero Aday Benítez, en el banco de suplentes, cuando el partido ya estaba 3-0 para el Barsa, diálogo que captó la TV y se nota en el video viralizado. Luego, en zona mixta, el lateral nacido en Saint Joan Despí, Cataluña, contó algunas vivencias con Leo. "Me preguntó la edad y si estaba cedido por el City. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y entiende que si uno no está pegado a él, te hace un gol en cualquier momento", admitió el chico.