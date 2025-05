Otra decepcionante actuación de Jack Doohan en Fórmula 1: multa, reclamo y puesto 17 en Miami

El australiano de 22 años aun no sumó puntos en la Fórmula 1.

El australiano Jack Doohan parece no encontrar su lugar en la Fórmula 1 y sus chances de continuar en la máxima categoría se esfuman, con la amenaza de Franco Colapinto latente. El piloto de la escudería Alpine tuvo un viernes negro en el circuito callejero de Miami: finalizó 19º en la primera práctica con una multa por exceso de velocidad y terminó 17° en la qualy de la Sprint con un polémico cruce con los ingenieros de su equipo.

Embed ATENCIÓN: ¡¡JACK DOOHAN RE CALIENTE LUEGO DE QUEDAR 17° EN LA QUALY DE LA SPRINT!!



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/vd8ojgkH6n — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

En medio de los rumores de un posible debut de Franco Colapinto en el próximo Gran Premio en Imola, Doohan salió a la qualy y volvieron los problemas con su equipo. Tras una vuelta de1:29.171, el piloto de 22 años quedó en la parte baja de la tabla y no lo pudo mejorar por salir tarde de boxes.

Los mecánicos tuvieron que ayudarlo a salir de pits porque no dobló lo suficiente y quedó trabado Luego, ni siquiera pudo salir de boxes a falta de tres minutos para el final de la tanda y quedó atascado en el pit lane por tener a varios monoplazas por delante, incluido su compañero Pierre Gasly. Así, quedó afuera en la SQ1 de la clasificación shootout de cara a la carrera Sprint del día sábado, por lo que iniciará en el 17° lugar de la grilla.

Embed ¿QUÉ PASARÁ POR LA CABEZA DE JACK DOOHAN? Acá, muy enojado con su ingeniero...#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/zbOxwO62bq — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

“Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo”, explotó el océanico. Además, agregó: “Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste”.

Kimi Antonelli y una histórica pole para la carrera Sprint en Miami

El piloto de Mercedes dominó la qualy de la carrera Sprint en el circuito callejero de Miami y se quedó con el primer puesto de la parrilla, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr una pole en la historia de la Fórmula 1 con sólo 18 años.

El rookie italiano logró el mejor registro de la sprint shootout con un tiempo de 1:26.482 por delante de los McLaren de Oscar Piastri (0.045) y de Lando Norris (0.100). Max Verstappen quedó cuarto y George Russell, quinto.

Charles Leclerc (6°), Lewis Hamilton (7°), Alex Albon (8°), Isack Hadjar (9°) y Fernando Alonso (10°) ocuparán los diez primeros lugares de la grilla en la carrera Sprint de este sábado desde las 13 de Argentina.