"No lo toca nadie", la frase de un integrante de la Selección argentina sobre Lionel Messi

La joven promesa del Pirata dio detalles de cómo fue el primer encuentro con quien él definió como "su ídolo de toda la vida": " Ahí medio como que me puse nervioso de no saber cómo saludarlo de charlar con él. Era algo extraordinario".

Mariano Troilo en la Selección Instagram

Luego, en diálogo con los medios oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, reveló el especial pedido que le realizaron desde el cuerpo técnico sobre el capitán apenas se sumó a los entrenamientos.

"Al único que no le podés pegar es ya sabes a quién. No le pegas vos, no le pego yo, no le pega Samuel, no le pega ni el utilero. Es una regla que hay acá que no lo toca nadie", comentó entre risas.

Belgrano acogió a Troilo cuando tenía apenas 7 años, luego de que su padre lo llevara a probarse después de un amistoso. Con más de 15 años en la institución Pirata, logró ganarse un lugar en la convocatoria del entrenador Scaloni para los partidos contra Chile y Colombia. Argentina marcha primero en las Eliminatorias y ya clasificó al Mundial 2026.