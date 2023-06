Nissen, sobre el fideicomiso de Maratea: "No hay una explicación concreta sobre por qué se fueron a Neuquén"

"Decretamos que no vale esa inscripción y un contrato de fideicomiso no inscripto no debería surtir efecto. Para que tenga más transparencia, debería decir qué se hará con el dinero y si se invirtió. Faltan anexos, como por ejemplo, a qué acreedor se le va a pagar primero. El contrato fue presentado el miércoles. Por eso, en un plazo de no mas de cinco días le vamos a hacer las observaciones", explicó el abogado en El Diario.