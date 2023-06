La contundente respuesta de Santiago Maratea tras las irregularidades declaradas por la IGJ: "Fin"

Duro de Domar: "A Maratea no le va a salir barato esto"

La IGJ señaló que, dado que Independiente tiene sede en la provincia de Buenos Aires y Maratea domicilio en la Ciudad, la inscripción del fideicomiso realizada en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén no corresponde ya que, según su reglamento, solo pueden registrarse aquellos que estén celebrados en el distrito, cuyos bienes estén allí o cuando las personas que lo integran tengan domicilio en esa provincia .

Ante esto, Maratea subió distintas historias en su cuenta de Instagram, donde compartió una nota de Ambito Financiero y detallo: "IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso; sin embargo, nosotros se lo mostramos, aunque yo no vivo en Capital, Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no queda en Capital y América de México, que es el primer acreedor, tampoco, por lo tanto no hay nada que una al fideicomiso con Capital".

santi maratea igj

Luego agregó que "nos presentamos y les dijimos que yo no vivo en Capital. Ellos nos contestaron que el año pasado cuando inscribí mi fundación DyD lo hice en IGJ, pero el año pasado vivía en Capital, ahora me mudé a provincia. Lo inscribimos para mostrar nuestra buena voluntad. Nos dieron hasta el 29 de mayo para presentarlo, no lo hicimos porque nos retrasamos redactando la adenda y lo presentamos hoy, 31".

Luego, fue contundente al afirmar que "esos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada porque lo presentamos a la mañana. A las 13 llegó la carta de la irregularidad y a la 13.15 el mail de que ya está inscripto el fideicomiso en la IGJ. Fin".

IGJ dictaminó que es irregular el fideicomiso de Maratea para pagar la deuda de Independiente

La IGJ advirtió que el influencer constituyó "domicilio especial" en la provincia de Neuquén para realizar el fideicomiso, pero sin hacer mención a su domicilio real. Además, el contrato no fue registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni la Unidad de Información Financiera (UIF).

El organismo también hizo notar la "exorbitante" suma pautada en punto a "gastos y honorarios" del fideicomiso y "en pretenso beneficio" de Maratea, así como el hecho de que Mercado Pago, utilizado para la recaudación, sea solo un "proveedor de pago" pero no una entidad financiera.

Finalmente, la IGJ subrayó "la significativa y harto relevante omisión relacionada con la figura legal del 'pago con subrogación', toda vez que, conforme lo convenido, quien abonaría ciertas deudas del Club Atlético Independiente, no sería el deudor directo y originario, sino un tercero y en el marco de un fideicomiso que ni siquiera está válidamente inscripto, todo lo cual configura una clara tentativa de fraude a la ley".

"Es deber inexcusable de esta Inspección velar, en el caso que nos ocupa y dentro de su ámbito propio de competencia, por los intereses de una entidad civil de la trascendencia e incidencia social de Independiente, y, asimismo, porque la buena fe de sus miles de socios, hinchas y adherentes no se vea defraudada por la tentada espuria actuación de persona alguna", finaliza sus considerandos la resolución.