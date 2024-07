Nicolás Otamendi explicó por qué no pudo cumplir su deseo de jugar en River

"Desde los 7 años jugué en Vélez, ahí pude debutar y luego emigré a Europa. Eternamente voy a estar agradecido a Vélez porque me dio la oportunidad de poder crecer tanto como persona como futbolista, pero siempre desde chico fui hincha de River, al igual que toda mi familia soy fanático ", aclaró el zaguero de 36 años en diálogo con radio La Red.

El oriundo de El Talar remarcó que una de sus grandes aspiraciones es ponerse la indumentaria del Millonario: "En lo personal me encantaría poder jugar en River. Soy hincha y siempre la gente me trató de maravillas en la calle, me piden que vaya a jugar. Pero pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa y pienso en la seguridad de mis hijos. Por como está Argentina es muy complicado volver".

Otamendi, que integra el seleccionado que busca la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, aclaró que actualmente no tiene pensado dejar Portugal: "Tengo un año más de contrato en Benfica y estoy bien en el club. Me dieron la oportunidad de tener continuidad tras jugar en Manchester City y así pude seguir en la Selección. Porque yo siempre busco estar en competencia".

"Quiero la medalla dorada, es lo que me falta"

Otamendi es el capitán de la Selección sub 23.

La Selección argentina sub 23 que dirige Javier Mascherano cuenta con tres futbolistas mayores: Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. El defensor argentino expuso su deseo de ganar la presea de oro: "Voy quemando etapas en mi carrera. También podría haber sido mi última Copa América, pero en mi cabeza estaba que después venían los Juegos Olímpicos. Estar acá en París es algo totalmente diferente a lo que es la mayor, ya que hay chicos más jóvenes, pero se disfruta igual. Hay en disputa una medalla dorada, que es la que me falta. Me muero de ganas de ganarla".