Ni de River ni de Boca: Garnacho reveló de qué equipo es en Argentina

En un nuevo programa de transmisión en vivo de Central de Twitch, el actual jugador de Brighton está de vacaciones en Rosario, y habló sobre varios temas, incluida su relación con el futbolista español y su contagio por el fanatismo hacia Rosario Central.

En medio de la transmisión, Buonanotte le envió un audio a Garnacho pidiéndole que le diga alguna “frase argentina” que le había enseñado durante su tiempo juntos en la concentración.

Rápidamente el delantero le respondió y sorprendió a con su frase: “Aguante Central”. Contento, Bounanotte aprovechó la oportunidad para ilusionar a los fanáticos del Canalla al asegurar que le enviará una camiseta del club argentino y hacerlo hincha.

@fbuonanotte_ : "Mandame un audio con alguna de las frases argentinas que te enseñé"
@agarnacho7: "Aguante Central"



¡Qué charla de selección tuvimos en #CentralDeTwitch!

Alejandro Garnacho reveló por qué prefirió jugar para la Selección argentina

Alejandro Garnacho, el delantero de Manchester United nacido hace 18 años en Madrid de madre argentina, confirmó su deseo de jugar para la Selección albiceleste, pese a que desde España todavía insisten con contarlo entre sus filas. "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino", subrayó.

“Con Scaloni no hablé antes de venir a la gira por Asia. Estuve hablando bastante con Roberto Ayala, para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar”, reveló, en diálogo con TyC Sports.

El joven lamentó haberse perdido el Mundial Sub 20 debido a que Manchester United no lo cedió. “Le pedí por favor al entrenador, pero lo seguí desde la tele como si estuviera allá”, contó.

“Por lo que leo, por las redes, sé que mucha gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere. Y voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer carrera con la Selección Argentina, si el técnico confía en mí puedo seguir viniendo. Ser uno más y participar de la Copa América, eliminatorias y Mundial”, sostuvo.