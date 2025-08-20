Ni Fox ni ESPN: qué canal transmite Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana El Rojo jugará de local ante su gente con el objetivo de revertir el resultado adverso por la mínima diferencia y lograr el pase a los cuartos de final de certamen continental. Por







Independiente recibirá a la U de Chile desde las 21.30 en el Libertadores de América - Ricardo Bochini

Independiente se jugará este miércoles un pase crucial en la Copa Sudamericana: recibirá en Avellaneda a Universidad de Chile en el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final del certamen.

De flojo arranque en el Torneo Clausura, el Rojo se enfrentará con el conjunto chileno con la obligación de dar vuelta la serie para meterse en cuartos de final, ya que en condición de visitante cayó por 1 a 0, por lo que deberá convertir, de mínima un gol para forjar la serie a los penales y mediante esa instancia, avanzar a los cuartos.

El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, y será transmitido por la señal de DirecTV. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Universidad Católica (E) - Alianza Lima.

El presente del conjunto dirigido por Claudio Vaccari tuvo un traspié el último fin de semana ante Vélez en Liniers y acrecentó su crisis: llegó a siete partidos sin conocer la victoria, es el peor del Torneo Clausura con dos puntos y fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano.

En el choque que se disputó en territorio chileno, el conjunto de Avellaneda había comenzado mejor en el partido, pero cuando promediaban pasada la media hora de juego recibió el duro golpe por parte del conjunto chileno: Lucas Assadi capturó la pelota en el borde del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo para vencer al arquero Rodrigo Rey y darle la ventaja al descanso a los comandados por el argentino Gustavo Álvarez.