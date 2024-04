Néstor Grindetti, sobre la situación de Independiente: "Necesitamos tiempo para levantar las inhibiciones"

El club de Avellaneda necesita más de cinco millones de dólares para cancelar las deudas y poder incorporar refuerzos. Ante este contexto, planteó que "las dos inhibiciones grandes que cayeron son muy complejas".

"Es una cantidad de dinero que Independiente hoy no tiene. Mientras no se levanten no vamos a poder incorporar a nadie. Carlos (Tevez) lo entiende y le pone el pecho a la situación", sostuvo mencionando al DT del plantel de primera división.

Pese a este panorama, Grindetti se mostró optimista: "Si Dios quiere, vamos a entrar a una copa internacional y esos son ingresos que el club necesita. A partir de ese momento la cosa va a andar mucho mejor". "Estamos trabajando para ver si podemos negociar, conseguir unos mangos para hacer un pago y después refinanciar el resto", concluyó.

Por otra parte, se refirió a la actualidad futbolística del equipo: "Rodrigo Rey tiene muchas ganas de quedarse y nosotros también. Estamos en la puerta del acuerdo".

También se refirió a Hugo Tocalli, quien podría dejar la entidad por diferencias con la actual conducción, aunque el máximo dirigente descartó esa posibilidad en el corto plazo: "Seguirá siendo parte de este proyecto. Mañana nos tomaremos un café".

Por último, volvió a mencionar a Carlos Tevez, que fue internado en la noche del miércoles en una clínica de San Isidro por un fuerte dolor en el pecho, y aseguró que lo ve "muy motivado y entusiasmado" al frente del plantel de Primera. "Si seguimos laburando así, vamos a salir adelante", sentenció.