Murió Nacha Nodar, la esposa de Hugo "El Loco" Gatti

Desde el ciclo de televisión anunciaron: "Déjenme que les diga algo que afecta a la familia del Chiringuito: ha fallecido la mujer del Loco Gatti. Nacha nos ha dejado. Desde el Chiringuito le mandamos un abrazo muy fuerte al Loco. Te queremos mucho, mucho ánimo.

Detallaron que Nodar entró en el hospital hace unos días y fue irreversible. "De parte de la familia del Chiringuito, Loco Gatti te queremos mucho. Que te cuides mucho. Prontito vienes a España y aquí te veremos. Espero verte muy pronto".

Además, recordaron a Nacha como alguien muy importante para el loco: "Le daba el punto de ‘esto no, esto no’. Loco te queremos, descansa en paz Nacha”.

Casi 4 décadas de amor entre el Loco Gatti y Nacha Nodar

El exfutbolista y la ex modelo se casaron en 1977 y tuvieron dos hijos, Federico y Lucas, y ella fue su compañera en la carrera que llevó él en Argentina y en Europa.

Cuando participaron del living de la conductora Susana Giménez, en 2008, recordaron cómo fue su comienzo en la relación amorosa: “Nos conocimos a la vuelta de mi casa que tenían un negocio Luis Artime y Carlos Griguol, él iba con ellos. Pero no me dio bolilla y a los tres o cuatro años en Mar del Plata nos vimos. Era chiquita yo. Cuando volvió de Mar del Plata se consolidó la relación, porque él estaba de novio con una chica de allá”, aclaró ella.

Gatti tiene 79 años y se hizo reconocido por sus actitudes desenfrenadas en su paso por la Selección argentina, y con las camisetas de Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta. El esplendor de su carrera fue con el récord de mayor cantidad de partidos jugados por un arquero con un total de 417 encuentros.

Ganó importantes títulos como dos Copa Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y los campeonatos Metropolitanos de 1976 y 1981. En 2020, el Loco fue internado en estado grave por Covid: "Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir”.