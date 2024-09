Mundial de Clubes 2025: el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el estadio de la gran final

A la espera del sorteo, que aun no tiene fecha, ya se sabe el formato será idéntico a una Copa del Mundo: 32 equipos divididos en 8 grupos de cuatro y que los primeros dos avanzarán a una llave de octavos de final para irse eliminando hasta la gran final.

Embed Coming to the USA in 2025 #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/ocAOgy87Fl — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 28, 2024

"La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 contará con 12 estadios fantásticos donde los grandes jugadores de los 32 mejores clubes del mundo escribirán un nuevo capítulo en la historia mundial del fútbol”, dijo Infantino, titular del ente rector del fútbol a nivel mundial. Y agregó: “Esta nueva competición de la FIFA es el único ejemplo real de verdadera solidaridad e inclusión en el fútbol de clubes mundial, permitiendo que los mejores clubes de África, Asia, América Central y del Norte y Oceanía jueguen contra las potencias de Europa y Sudamérica en una increíble Copa Mundial que tendrá un enorme impacto en el crecimiento del fútbol de clubes y el talento a nivel mundial".

La final se disputará en el MetLife Stadium, en New Yersey (capacidad para 82.500 espectadores), donde la Selección Argentina había jugado frente a Canadá en la última Copa América y donde perdió la final del torneo continental contra Chile en 2016. Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

infantino Gianni Infantino, presidente de la FIFA y el gran impulsor del novedoso Mundial de Clubes 2025. EFE

Los equipos que ya clasificaron al Mundial de Clubes 2025

El flamante Mundial de Clubes ya tiene 30 equipos clasificados de los 32 que participarán de la competencia. Aun resta definir dos cupos que se definirán en América. El campeón de la Copa Libertadores 2024 será uno de los que ocupará el lugar restante que le corresponde a Conmebol.

Botafogo, Atlético Mineiro y Peñarol pelearán por estar en el Mundial. En tanto, si River se corona en Sudamérica, la plaza disponible la ocuparía Olimpia (el Millonario está adentro por ranking), que tiene los mismo puntos que Nacional, pero el desempate es la mejor campaña en los últimos cuatro años y en ese apartado gana el equipo que dirige Martín Palermo. El otro lugar será definido por el país organizador. ¿Jugará el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez el Mundial de Clubes en 2025?