Mundial 2026: Lionel Messi quedó cerca de otro récord tras su gol de tiro libre contra Jordania

El astro de la Selección argentina convirtió un gran tanto contra el equipo jordano por el Grupo J, por lo que buscará una nueva marca histórica.

El astro Lionel Messi marcó un gol de tiro libre en el triunfo 3-1 de la Selección argentina sobre Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, por lo que se acercó al récord de ser el jugador con más anotaciones de falta directa en partidos oficiales con el volvería a agigantar su leyenda.

Messi alcanzó los 72 goles convertidos de tiro libre en su carrera y ahora se ubica a solo seis goles de Marcelinho Carioca , considerado el máximo goleador de tiro libre de la historia con 78 tantos. El brasileño, ídolo de Corinthians, era reconocido por su gran precisión en la pelota parada.

En este marco, por detrás figura el brasileño y figura de Flamengo, Palmeiras, Santos y Vasco da Gama, Jair Rosa Pinto , con 74 tantos por esa vía. También se encuentra Roberto Dinamite , uno de los goleadores más importantes del fútbol de Brasil, con 73.

Por lo pronto, el capitán de la Selección argentina se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos y superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho. También pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen, ya que también le había marcado tres goles a Argelia y dos a Austria en las dos fechas previas.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio ⭐️ Jordania 1-3 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/9p3aaw4tYt

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto 19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.

El mensaje de Messi tras la victoria de la Selección ante Jordania: "Seguimos juntos"

Como está siendo de costumbre, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para expresar su felicidad tras la victoria de la Selección ante Jordania en el cierre de la fase de grupos y ya ponerse a pensar en lo que serán los 16avos. del Mundial 2026.

El capitán ingresó en el segundo tiempo y selló lo que terminó siendo el 3 a 1 final, para que Argentina termine como el líder invicto en el Grupo J y además, estirar la ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol y ser actualmente el goleador del torneo con 6 gritos.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos”, escribió junto a la bandera argentina y una serie de fotos de él festejado su gol junto a sus compañeros y otras fotos del partido.