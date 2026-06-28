Erling Haaland reaccionó al nuevo gol de Messi en el Mundial: "No me va a dejar..."

A pesar de ser suplente e ingresar en el segundo tiempo, el capitán de la Selección Argentina brilló y metió un golazo ante Jordania y su tanto número 19 en la historia de las Copas del Mundo. El noruego no se quedó callado y le dedicó una historia en sus redes sociales.

A pesar de que Lionel Messi fue suplente ante Jordania, ingresó en el segundo tiempo y volvió a brillar y a romper una marca personal, convirtiendo su tanto número 19 en la historia de las Copas del Mundo. El noruego Erling Haaland reaccionó ante la hazaña del capitán de la Selección Argentina y escribió en sus redes sociales: " Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial “.

El goleador de Noruega se quedó afuera ante Francia y sus chances de convertir y sumarse a la tabla de goleadores quedó trunca, al menos en esta primera fase de grupos. Tras ver el golazo de La Pulga que selló el 3 a 1 ante Jordania, el delantero del Manchester City publicó en Snapchat una foto con un mensaje para el Capitán: “ Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial “, y sumó dos emojis llorando.

No es la primera ocasión en la que Haaland se manifiesta sobre lo que Leo Messi está logrando en este Mundial. Ya había realizado una publicación en la misma red social tras el triplete del capitán argentino en el debut.

Después de quedar fuera del encuentro frente a Francia por una decisión táctica, el delantero de 25 años se mantiene a dos tantos de la marca que ha establecido Messi . Actualmente figura como escolta en la tabla de goleadores, donde comparte posición con Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

En cuanto a la bota de oro, es de las más peleadas de la historia. Con Messi metiendo magia, Mbappé encendido, Haaland al acecho, Vinicius y Dembélé buscando su lugar, Harry Kane siempre vigente, Jonathan David queriendo sorprender, Cristiano que no se baja de la pelea, y hasta nombres como Brian Brobbey, Deniz Undav, Matheus Cunha y varios más que quieren meter presión. Todos se están dejando la vida en el campo de juego por quedarse con el premio al máximo goleador.

Los nuevos récords que rompió Lionel Messi

Con 39 años recién cumplidos, Leo volvió a marcar un gol en el Mundial 2026 y esta vez fue contra Jordania en la tercera fecha del grupo J. Fue precisamente el 3 a 1 que selló la victoria y el resultado perfecto con 9 puntos. Ahora bien, ¿qué récords rompió el 10 del equipo?

En primer lugar, hay que destacar que no jugó de titular porque Argentina ya estaba clasificado y se había asegurado el primer puesto. Pero a los 15 minutos del segundo tiempo ingresó al campo de juego en lugar de Lautaro Martínez y a los 30 ya había marcado.

Con el tanto de tiro libre, se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en convertir en siete partidos consecutivos y superó la marca que compartía con Fontaine y Jarzinho.

También, pasó a ser el quinto jugador de la historia en marcar seis goles o más en una fase de grupos del certamen, ya que también le había marcado tres goles a Argelia y dos a Austria en las dos fechas previas.

En cuanto al tanto convertido ante Jordania, el capitán marcó el tanto N°19 en mundiales y se aleja de Miroslav Klose y Kylian Mbapee, el segundo y tercero en la tabla de goleadores, ambos con 16.