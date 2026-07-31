Conmoción por la muerte de un periodista reconocido que destapó casos de corrupción: "Profesional de vieja escuela" El cronista fue parte durante tres décadas de la televisión, cubriendo desde polémicas en la política hasta hechos internacionales. Agregar C5N en









Gallagher permanecía bajo cuidados paliativos en su casa de Lewiston. Redes sociales

El periodismo de Detroit está de luto luego de la muerte de Bill Gallagher, uno de los periodistas televisivos más reconocidos de la ciudad, quien falleció a los 79 años luego de atravesar varios problemas de salud. La noticia fue confirmada por Fox 2 Detroit, el canal donde el periodista construyó gran parte de su carrera durante 27 años.

Gallagher permanecía bajo cuidados paliativos en su casa de Lewiston, en el estado de Nueva York, cuando se produjo su fallecimiento. A lo largo de su trayectoria se destacó por su rol como cronista de calle, siempre presente en el lugar exacto donde ocurrían los hechos que cubría.

Tim Kiska, profesor de Comunicación de la Universidad de Michigan-Dearborn y excompañero de Gallagher en distintos medios, lo describió como "un profesional de la vieja escuela" que priorizaba "la imparcialidad y, sobre todo, la precisión" en cada cobertura que realizaba, una definición que resume el respeto que generaba entre sus colegas de profesión.

Redes sociales Quién era Bill Gallagher Nacido en el estado de Nueva York, Gallagher se graduó en la Universidad de Niagara en 1969. Antes de dedicarse por completo al periodismo, tuvo un breve paso por la política, ya que fue elegido concejal de Niagara Falls con apenas 24 años y luego ocupó durante dos años la alcaldía de esa misma ciudad.

Llegó a Fox 2 Detroit en 1985, luego de haber trabajado en una cadena de televisión de Oklahoma City, donde obtuvo un prestigioso premio Peabody por una investigación sobre casos de abuso y abandono infantil en instituciones estatales. Entre 1985 y 2012 integró el equipo del canal, donde cubrió investigaciones sobre corrupción, tragedias, la industria automotriz y distintos acontecimientos internacionales vinculados con la ciudad de Detroit. También formó parte del reconocido equipo Problem Solvers, especializado en periodismo de investigación.