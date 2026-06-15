Debut y despedida: Túnez echó a su entrenador en pleno Mundial luego de la derrota contra Suecia

En su primer partido por el Grupo F, los tunecinos perdieron por 5 a 1 con los europeos, lo que le costó la salida al francés, Sabri Lamouchi. Había asumido como DT apenas en enero.

El Mundial 2026 acaba de empezar, pero también terminó para otros: Túnez echó a su entrenador, Sabri Lamouchi , luego de la goleada sufrido ante Suecia en el debut por el Grupo F.

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Los suecos aplastaron por 5 a 1 a los tunecinos gracias a los tantos de Yasin Ayari (en dos oportunidades), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que para los africanos descontó Omar Rekik.

Este traspié en la presentación de la Copa del Mundo hizo que, desde la FTF, la Federación Tunecina de Fútbol, anunciaron la salida del francés que llegó al cargo en enero de este año, en reemplazo de su compatriota, Sami Trabelsi, quien había sido despedido 24 horas después de eliminación por penales ante Mali en la Copa de África.

El anuncio lo hicieron a través de las redes sociales: “ El acuerdo para destituir al entrenador Sabri Lamouchi ha sido firmado oficialmente” . En el mismo comunicado indicaron que “ el objetivo es nombrar a Mondher Kebaier como entrenador de la selección nacional (de forma temporal) para completar los partidos del Mundial ”.

Al mismo tiempo, señalaron que en las próximas horas “gestionará la visa para que el entrenador del equipo olímpico, Anis Boujelbane, se incorpore al cuerpo técnico”.

tunez comunicado

A cargo del Seleccionado africano, con quien tenía vínculo hasta 2028, Lamouchi había dirigido tan solo cinco partidos con un triunfo, un empate y tres derrotas, donde convirtieron apenas dos goles y sufrió 11, incluido la goleada de este domingo contra Suecia.

Hasta el momento no se trascendió cuál fue el motivo de su despedida, pero varios periodistas aseguran que su salida no sería futbolístico, sino que hubo una pelea entre el hijo del entrenador y un aficionado de Túnez, quien terminó levemente herido.

“Una pelea estalló al final del partido entre el hijo de Sabri Lamouchi y un aficionado tunecino. La seguridad intervino y habría golpeado al aficionado, quien resultó ligeramente herido. Cabe destacar que el hijo del seleccionador viaja con la delegación oficial sin ocupar ningún cargo dentro de la selección nacional”, explicó el comunicador Tounes el Khadra.

Al mismo tiempo detalló que el joven “aparece en particular en fotos oficiales junto al cuerpo técnico y ha sido visto en el campo con los jugadores durante los entrenamientos, sin que ningún anuncio oficial de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) haya mencionado su integración al staff”.

Cuándo vuelve a jugar Túnez por el Grupo F

Tras la dura derrota en el debut del Mundial 2026, Túnez tendrá que dar vuelta la página rápidamente y pensar en lo que serán los dos partidos restantes del Grupo F.

La segunda presentación será el próximo domingo 21 de junio a la 1 (hora argentina) frente a Japón en el Estadio Monterrey, en México. Mientras que el último choque de la zona será el jueves 25, ante Países Bajos a las 20 (hora argentina) Kansas City.