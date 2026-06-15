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15 de junio de 2026 Inicio

Dejaron abiertos los micrófonos en un programa del Mundial y salió al aire un exabrupto contra Becaccece: "Es un..."

Luego que se mostrara la conferencia del entrenador de Ecuador, hicieron un separador con una cortina para continuar en el vivo y en el medio se escuchó una conversación entre dos personas que apuntó contra el argentino tras la derrota ante Costa de Marfil.

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“Beccacece es muy pelotudo. Lo cago a trompadas”

“Beccacece es muy pelotudo. Lo cago a trompadas”, se escuchó en el vivo de ESPN.

Ecuador debutó en el Mundial 2026 con una derrota ante Costa de Marfil y durante el vivo de un programa deportivo se escuchó en exabrupto apuntando contra el entrenador argentino, Sebastián Becaccece.

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Es que el equipo que comanda el exDefensa y Justicia cayó por 1 a 0 contra los africanos con un gol a los 90 minutos de Amad Diallo. En ESPN analizaron la derrota y tras escuchar las palabras de DT, durante una cortina del programa Sportscenter Nigth quedó abierto un micrófono de una conversación tras cámara.

“Lo que tiene es que Beccacece es muy pelotudo”, se escuchó en primera instancia y como respuesta se escuchó que otro lanzó: “Yo lo cago a trompadas”. Rápidamente continuaron con la programación pero todo quedó captado por los usuarios de internet que lo volvieron viral.

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Tras el encuentro, el también extécnico de Universidad de Chile habló tras el encuentro y consideró que la Selección ecuatoriana fue absolutamente superior, sobre todo en la primera parte, y aseguró que deberían haberse quedado con la victoria.

“(Hay que mejorar) Sobre todo la falta de puntería, esos detalles. Realmente fuimos muy superiores en el primer tiempo. En el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar. Y después lo que tiene que ver con situaciones de juego, era una roja clara para el lateral derecho”, dijo el argentino.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador por el Grupo E

Tras la derrota en el debut del Mundial 2026, Ecuador tendrá que dar vuelta la página rápidamente y pensar en lo que serán los dos partidos restantes del Grupo E.

La segunda presentación será el próximo sábado 20 de junio a la 21 (hora argentina) frente a Curazao en Kansas City, Estados Unidos. Mientras que el último choque de la zona será el jueves 25 a las 17 (hora de Argentina) ante la poderosa Alemania que viene de golear en su primer partido.

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