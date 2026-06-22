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22 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: estas son las 9 curiosidades de Noruega que sorprenden a todos los que la visitan

Conocé acerca de la cultura de este país nórdico que está disputando la Copa del Mundo.

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9 curiosidades sobre Noruega.

9 curiosidades sobre Noruega.

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  • Noruega combina su participación en el Mundial con una identidad cultural muy particular.
  • Su gastronomía refleja tradición, mar y bebidas típicas como el aquavit.
  • La naturaleza es central, con leyes especiales y fenómenos como el sol de medianoche.
  • Su cultura incluye tradiciones, mitos y formas de vida como el kos.

La Selección de Noruega está disputando su cuarta Copa del Mundo y se posiciona para ser uno de los equipos revelación del certamen. Más allá de su presente futbolístico y de las figuras que integran su plantel, el país nórdico también despierta interés por una serie de particularidades que lo convierten en un lugar único en el mundo.

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Los noruegos tienen una fuerte tradición pesquera y un vínculo histórico con el mar, lo que hace que el pescado sea un alimento central en su dieta. Uno de los ejemplos más característicos es el consumo de arenque en escabeche en el desayuno. En sintonía con la gastronomía aparece el aquavit, la bebida nacional del país, un destilado de alta graduación alcohólica (40%) que se consume especialmente en cenas festivas como la Navidad.

Noruega tiene una relación muy estrecha con la naturaleza, algo que se refleja tanto en su estilo de vida como en sus leyes. El país ha desarrollado la allemannsretten, una norma que garantiza la libertad de movimiento en la naturaleza. Esta ley permite recorrer e incluso acampar en tierras no urbanizadas, incluidas algunas propiedades privadas, siempre que se respeten ciertas reglas básicas de convivencia y cuidado del entorno.

Acampar en Noruega, una tradición.

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En el norte de Noruega se da el fenómeno del sol de medianoche, donde durante meses el sol no se oculta. En ciudades como Tromsø, esto ocurre entre mayo y julio, generando días continuos de luz. Los noruegos adaptan su rutina y aprovechan esa luminosidad extra para extender sus actividades al aire libre y la vida social.

Qué curiosidades tiene Noruega que lo diferencian de otros países

En el Día de la Constitución, el 17 de mayo, Noruega celebra con desfiles, música y reuniones en todo el país. En esta fecha, los noruegos visten el bunad, el traje tradicional que representa su origen y región. La jornada combina festejos patrióticos, tradiciones culturales y un fuerte sentido de identidad nacional.

La música folclórica noruega es una parte esencial de sus festivales y celebraciones, con una fuerte impronta que remite a la influencia vikinga y a las antiguas sagas nórdicas. Predominan las baladas vocales y la música instrumental, pensada para el baile, donde el violín de Hardanger es el instrumento más característico. Este estilo tradicional suele ir acompañado del uso del bunad y de danzas típicas como el halling.

Algunos bunad, el traje tradicional de Noruega. Cada región tiene su propio diseño y estilo.

Algunos bunad, el traje tradicional de Noruega. Cada región tiene su propio diseño y estilo.

Los trolls tienen un lugar central en la tradición noruega, heredados de la mitología nórdica donde eran considerados seres sobrenaturales vinculados a la naturaleza. En la actualidad se los asocia con fuerzas oscuras capaces de provocar fenómenos naturales. Por eso es común encontrarlos en esculturas, nombres de lugares y referencias a lo largo del país.

Los noruegos tienen su propia versión del concepto danés de “hygge", llamada “kos", que también apunta a crear bienestar y disfrutar de los momentos simples. Se trata de una idea vinculada a la calidez, la comodidad y la tranquilidad emocional, especialmente importante en un país con inviernos largos y oscuros. El "kos" refleja una forma de vivir que valora los pequeños placeres cotidianos y la conexión con el entorno en situaciones simples pero significativas.

"Kos" la versión noruega de pasar un buen rato.

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