Mundial 2026: qué hay detrás de los cambios en el reglamento

Esta edición de la Copa del Mundo estará marcada por ocho modificaciones troncales en el reglamento de la FIFA, cuyo objetivo será modificar hábitos dentro del campo de juego. Una por una, todas las modificaciones.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar: en cuanto a lo futbolístico, desde la FIFA aprobaron una serie de modificaciones reglamentarias que están centradas en el tiempo neto de juego, una de las principales preocupaciones.

Se trata de ocho cambios troncales que tendrán como objetivo que la pelota salga del campo de juego lo menos posible, para priorizar los minutos de juego dentro de la cancha.

El arquero solo podrá tener la pelota en sus manos por un máximo de 8 segundos. Los últimos 5 segundos tendrán una cuenta regresiva visible del árbitro. En caso de que el arquero se exceda del tiempo, se elimina el tiro indirecto y se sancionará tiro de esquina a favor del rival.

Una vez acomodada la pelota, el jugador tiene 5 segundos para reanudar con cuenta regresiva. Si se demora en un saque de arco, es córner para el rival; si se demora en el lateral, pierde la posesión y saca el adversario.

El jugador reemplazado tiene un máximo de 10 segundos para salir de la cancha. Si camina para hacer tiempo, el futbolista que entra deberá esperar un minuto entero afuera , dejando a su equipo con 10 hombres durante ese lapso.

Si se solicita asistencia médica, el jugador atendido deberá salir de la cancha

Para evitar las simulaciones, todo jugador que reciba asistencia médica en el campo deberá salir y esperar un minuto afuera antes de reingresar (salvo golpes en la cabeza o lesiones graves).

El VAR tendrá más facultades

El VAR podrá intervenir en segundas amarillas que deriven en expulsión si hay un error evidente del árbitro, y corregirá casos de identidad equivocada (si le sacan la tarjeta al jugador que no era). También podrá corregir errores puntuales en la asignación de tiros de esquina.

El VAR podrá revisar acciones previas a las pelotas paradas

Si antes de que se ejecute un córner o tiro libre hay un agarrón o empujón evidente en el área y la jugada termina en gol o penal, el VAR ahora sí podrá llamar al árbitro para revisar la acción (OFR). El juez tendrá la facultad de anular la jugada, sancionar al infractor y ordenar que se patee de nuevo.

Tolerancia cero contra la discriminación

Los jugadores tendrán prohibido hablar con la boca tapada. El antecedente directo es lo ocurrido con Gianluca Prestianni, a quien acusaron de incurrir en actos racistas contra Vinicius Jr. en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Protestar abandonando el campo será castigado

Los futbolistas que se retiren de la cancha gritando, con insultos o protestando podrán recibir sanciones severas.

Los árbitros podrán explicar decisiones del VAR

Esto ya sucede en el fútbol argentino y en competencias internacionales, pero se aplicará a nivel mundial por primera vez. Los árbitros podrán ofrecer la explicación de sus fallos para todos los presentes.

Árbitro VAR Los árbitros podrán explicar la decisión públicamente.

Cuál es el trasfondo de estas modificaciones según los expertos

El fútbol es uno de los poquísimos deportes que quedan prácticamente sin haber sufrido modificaciones después de más de 100 años de historia. Sin embargo, una de las máximas preocupaciones para quienes imparten el juego, es la posibilidad de brindar un espectáculo donde la pelota sea protagonista y no las demoras.

Para Jorge Baliño, árbitro argentino, estos cambios reglamentarios vienen a atender una urgencia: "Lo principal es el tema de las demoras que se están teniendo en las reanudaciones del juego".

En ese sentido, el juez entiende que "el tiempo de neto es una preocupación para los árbitros". En diálogo con C5N, Baliño puntualizó que "se endilga la responsabilidad de juego neto a los árbitros cuando los responsables son los jugadores" y argumentó: "Como árbitro, yo puedo darle fluidez para que se juegue, pero si un jugador, ante una falta, tarda en la reanudación con un saque de meta, no está en mis manos".

Sin embargo, el referí cree que estas modificaciones todavía tienen sabor a poco porque hay cosas que aún quedan sin resolver. Por ejemplo, en el caso de las sustituciones o el ingreso de los médicos para asistencia. "No veo mal que existan sustituciones temporales en caso de lesión de arquero. Para que se pueda hacer el juego hasta que se constate la lesión y se concrete el cambio... no sé, es un potencial de idea".

Así como ocurre en el fútbol en general, está previsto que estas modificaciones sean una especie de prueba piloto y sean aplicadas de manera vertical en el resto de los torneos del fútbol mundial, en las competencias de federaciones afiliadas a la FIFA.

El rol del VAR a través de los años: ¿sirve o no?

Para Baliño, las nuevas atribuciones del sistema automático "van a ayudar un poquito más al control de las áreas", teniendo en cuenta que son los lugares más picantes de la cancha por la cantidad de agarrones y empujones que se suceden y muchas veces escapan al ojo humano.

Desde su implementación hace algunos años, una de las máximas críticas tiene que ver con la falta de velocidad con la que se analizan las jugadas. Para el árbitro, "el VAR trata de ser lo más agil posible", pero según él "tiene que ver con la dificultad que implica cada jugada, no todas las jugadas se pueden resolver rápido. A veces tenés una con varias situaciones para revisar, así que es mejor perder tiempo".

¿El VAR vino a matar la emoción y el fútbol? El juez opinó que "como árbitro es una gran herramienta porque te da posibilidad de definir un partido, así que bienvenido sea". Enseguida comentó que "como hincha, como pasa siempre: cuando es a favor, bienvenido, pero si es en contra, está todo mal. Como pasa con los errores humanos. Es la esencia del fútbol".