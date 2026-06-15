Mundial 2026: ¿De qué banda es la canción que suena cuando los equipos salen a la cancha? La escena de la tradicional salida de los equipos al campo de juego es musicalizada por una de las piezas más emblemáticas del rock instrumental lanzada en 1982. También, fue el tema icónico usado por los Chicago Bulls de Michael Jordan en los 90. Por Agregar C5N en









"Sirius" de The Alan Parsons Project suena cada vez que los equipos salen al campo de juego.

En esta edición de la Copa del Mundo, un halo de mística invade la escena de la tradicional salida de los equipos de fútbol al campo de juego. Se trata de una de las piezas más emblemáticas del rock instrumental lanzada en 1982 que también fue el tema icónico utilizado por los Chicago Bulls de Michael Jordan en su época dorada.

Antes de que los futbolistas salgan a la cancha, se escuchan las notas de un rock progresivo que suena muy familiar. Se trata nada más y nada menos que de Sirius, una icónica pieza de la banda británica The Alan Parsons Project que abre el álbum Eye In the Sky.

Sirus es considerada una de las introducciones más famosas e influyentes en la historia de todos los deportes profesionales. Y ahora cobró relevancia gracias al Mundial de fútbol que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Su elección forma parte del protocolo de la edición 2026 del torneo como preámbulo para hacer aún más espectacular la aparición de los jugadores.

Al igual que ocurrió en el Mundial de Clubes 2025, donde la elección de Freed from Desire de Gala Rizzatto resultó un éxito, la FIFA decidió que en esta edición de la Copa del Mundo de selecciones también haya un tema reconocible en todo el planeta, sin importar qué equipos se enfrenten.

Embed La mítica entrada de los Chicago Bulls “Sirius” es el tema que abre el álbum Eye in the Sky de Alan Parsons Project en 1982 y que se convirtió en un clásico por sí mismo, pero, además, alcanzó su tope de fama al ser utilizado como telón de fondo para la entrada de Michael Jordan, Scottie Pippen y el resto del legendario equipo de Phil Jackson que integraban los Chicago Bulls en los años 90.

Desde entonces, su uso se extendió a múltiples eventos deportivos y se consolidó como un himno mundial. Sus notas iniciales quedaron ligadas para siempre a la época dorada de los Bulls. Embed Según el propio Alan Parsons, en un inicio pensó en descartar tanto Sirius como Eye in the Sky, ya que no las concebía separadas. Sin embargo, durante la producción probó cambios de tempo y arreglos y descrubrió un detalle técnico: el “palm mute” de guitarra que conecta ambas piezas.