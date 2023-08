Milito apuntó contra con un juez de línea de Argentinos-River: "¡Que no se te caigan las plumas!"

"¡Él cobró un corner que no fue y lo salvaste vos! Ahora un lateral que era para nosotros, lo cobró para River", protestó Milito en el rostro del referí del encuentro, que se acercó al banco de suplentes de Argentinos para pedirle calma, luego de reiterados reproches.

La escena continuó con una queja del director técnico hacia el juez de línea: "¡Que no se te caigan las plumas!". De inmediato, Echenique se mostró molesto y lo advirtió: "No faltes el respeto". Y Milito le contestó con dureza: "No, él me lo falta a mí, él me lo falta a mí".

El cruce entre Gabriel Milito y Fernando Echenique