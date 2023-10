Mick Jagger y Ronnie Wood, espectadores de lujo en el clásico entre Barcelona y Real Madrid

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVarskySports%2Fstatus%2F1718285304551899387&partner=&hide_thread=false Espectadores de lujo en Barcelona-Real Madrid. Sí, con ustedes, Mick Jagger y Ronnie Wood. Clásico con esencia Rolling Stones. pic.twitter.com/uWc3q7SQjY — VarskySports (@VarskySports) October 28, 2023

Los artistas se llevaron todos los flashes y regalaron momentos inolvidables a los fans. A lo largo del partido, y siempre que este lo permitió, los Rolling Stones sonaron en diferentes pasajes, haciendo que tanto Jagger como Wood se pusieran a bailar y desataran la locura de los presentes.

La realidad es que había muchísima expectativa en torno a su presencia, dado que durante la semana había trascendido la noticia de que se había realizado la invitación. No se sabría si finalmente estarían en el Estadi Olímpic Lluís Companys (el Camp Nou está bajo reformas).

A pesar del resultado adverso, los fanáticos de los Stones y del rock 'n' roll mundial se llevaron un recuerdo imborrable.

Los Rolling Stones presentaron "Angry", el primer adelanto de su nuevo disco

Los Rolling Stones presentaron Angry, el primer tema de su nuevo disco Hackney Diamonds. El single y video se estrenó este miércoles en el canal oficial de YouTube de la banda. El álbum, que estará disponible a partir del 20 de octubre, es el primero en 18 años desde el lanzamiento de A Bigger Bang en el año 2005.

Antes del estreno mundial, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood realizaron una entrevista en vivo con el presentador estadounidense Jimmy Fallon. Allí presentaron oficialmente el disco y confirmaron que tendrá 12 temas originales, aunque en un principio habían grabado 23.

"No publicaríamos esto ahora si realmente no nos gustara. No queríamos hacer un disco cualquiera y publicarlo. Dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara a nosotros mismos. Puede que a la gente le guste, a otra puede que no, pero hay que decirlo: estamos muy contentos con él", aseguró Jagger.

"Cuando un cantante quiere hacer un disco, lo grabás, porque nunca sabés cuándo vas a conseguirlo de nuevo", bromeó Richards. "Entonces, cuando Mick me dijo: 'Quiero hacer un disco', yo dije: 'Vamos'". Por su parte, Wood reveló que el tema Sweet Sounds of Heaven es una colaboración con Lady Gaga.

Aunque la mayoría de los temas cuentan con Steve Jordan en la batería, la banda anunció que dos de ellos fueron grabados en 2019 con la participación de Charlie Watts, quien falleció en 2021. "Desde que Charlie se fue, ha sido diferente, él es el número cuatro. Por supuesto que lo extrañamos", sostuvo Richards.

El video de Angry que se estrenó este jueves es protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, estrella de las series White Lotus y Euphoria, quien aseguró que trabajar con los Rolling Stones fue "lo más grande que jamás haya existido".

En las imágenes, Sweeney canta y baila a bordo de un convertible que recorre el icónico Sunset Boulevard de Los Ángeles. Al costado del camino van apareciendo carteles que representan diferentes eras de la banda interpretando el nuevo tema.

La lista de temas de "Hackney Diamonds", el nuevo disco de los Rolling Stones

Angry

Bite my Head Off

Depending on You

Dreamy Skies

Driving me Too Hard

Get Close

Live by the Sword

Mess it Up

Morning Joe Cues

Sweet Sounds of Heaven

Tell me Straight

Whole Wide World

Mick Jagger no descartó usar hologramas para una gira de The Rolling Stones

El cantante británico Mick Jagger no descartó que The Rolling Stones continúe en actividad, al menos de manera virtual, una vez que los músicos dejen el escenario o directamente mueran.

El mítico rockero destacó en una entrevista con The Wall Street Journal que “ahora se puede tener un negocio póstumo, ¿no? Se puede hacer una gira póstuma. La tecnología ha avanzado mucho desde lo de ABBA, al que se suponía que tenía que ir, pero me lo perdí”.

Jagger se refirió al show que se montó con canciones del grupo sueco ABBA el julio del año pasado y en el que hologramas de los cuatro músicos aparecían simulando tocar instrumentos, mientras que el cuarteto se separó en 1982. Además, en 2014, sucedió algo similar con Michael Jackson.

Las declaraciones de Jagger se dieron en el marco de la previa al lanzamiento de Hackney Diamonds, su primer álbum con material original en casi 20 años, que verá la luz para el 20 de octubre.

Si bien no hay ninguna gira anunciada, el guitarrista Keith Richards comentó que se muere "de ganas de entrarle a las nuevas canciones en un escenario".

Los Stones tocaron por última vez en Berlín, el año pasado, cuando debieron finalizar la gira con el baterista Steve Jordan en reemplazo del fallecido Charlie Watts.