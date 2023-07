Mateo Retegui viajó a Europa para sumarse al Genoa: cuánto le ingresará a Boca por esta venta

En la recta final de la Liga Profesional donde ya tiene un campeón , los clubes argentinos ya están sintiendo la baja sensible de sus principales jugadores. Tal como ocurrió este domingo temprano con Boca que vendió a Luis Vázquez , ahora Tigre sufre la salida de Mateo Retegui quien ya partió al viejo continente para sumare al Genoa de Italia.

El delantero nacionalizado italiano y con el que ya disputó un puñado de partidos, partió de Ezeiza esta mañana rumbo a tierras italianas para sumarse a su nuevo club con la promesa de volver a Tigre, donde brilló el último año y medio. “Que la gente de Tigre no tenga dudas: a Tigre voy a volver” , aseguró el futbolista antes de embarcar su vuelo en el aeropuerto internacional delante de la prensa que se hizo presente.

Retegui explicó que la transferencia al fútbol italiano se relaciona con su presente en el seleccionado de ese país, al que fue convocado este año a partir de su doble ciudadanía.

Mateo Retegui gol en Italia

“Estoy muy contento y feliz por lo que me está pasando. Es un sueño que tenía de muy chico, el poder ir a jugar a Europa y lo estoy pudiendo cumplir. Si bien me voy feliz, estoy un poco triste por el presente que venía teniendo en el club, pero siempre agradecido con todos los que me ayudaron”, señaló las sensaciones que le toca vivir en los últimos minutos antes de subirse al avión.

Al mismo tiempo, si bien reconoció que la decisión de ir al Genoa “fue una decisión que tomamos en familia y creemos que es lo mejor” también aseguró que se trata para “aprender, crecer como jugador” y estar más cerca de la Selección de Italia.

“Estoy a disposición si me llaman en la próxima convocatoria”, aseguró el centrodelantero que ya convirtió dos goles en tres presentaciones con la Azurra.

Mateo Retegui es nuevo jugador de Genoa de Italia: cuánto dinero le ingresará a Boca

Según revelaron los medios genoveses, Mateo Retegui fue transferido por una cifra de 15.000.000 de dólares por Retegui.

De ese porcentaje, el 50% corresponden a Tigre y el otro 50 será para Boca, que de eso sólo cobrará 5.300.000. Pero como el Matador todavía le debe la compra de la mitad del pase al Xeneize, la cifra total por el delantero de 26 años que recibirá el club es de 7.600.000 dólares.

En su etapa en Victoria, el delantero de San Fernando marcó 35 goles en 67 partidos. Fue el máximo anotador de la pasada Liga Profesional (19 tantos) y sumó 11 en la actual, cifra que lo ubicó entre los diez principales goleadores.

Mateo Retegui en Tigre Télam

Genoa, que logró su retorno a la Serie A la temporada pasada, es el primer campeón de la historia del fútbol italiano (1898) y sumó nueve títulos de liga hasta 1924, lo que lo ubica como el cuarto club más ganador después de Juventus, Inter y Milan.