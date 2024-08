Martín Demichelis aseguró que su salida "fue la transición más difícil de la historia"

"Con toda la responsabilidad necesaria habíamos encarado el pos Marcelo (Gallardo) que fue la transición más difícil en la historia de River, hemos hecho muchas cosas bien y otras no, pero conseguimos cosas a corto plazo que muchos no lo imaginaban" , argumentó.

Por otro lado, el técnico oriundo de Córdoba recordó las dudas que se generaron sobre su llega a la entidad de Núñez como entrenador: "Había trabajado cuatro años en el fútbol formativo (de Bayern Múnich) y para muchos era un interrogante qué podíamos hacer en el profesionalismo. Estuvimos a la altura y ahora es un gran desafío. Me seduce muchísimo".

En el mismo sentido, valoró que lo hecho durante un año y medio en River lo llevó a ser considerado por su nuevo club: "Eso hace que una gran institución como Monterrey se haya fijado en nosotros, vinieron a conocernos en persona y allá vamos muy ilusionados".

demichelis Demichelis renunció tras conquistar 3 títulos como director técnico

En cuanto al desafío que se le avecina en el fútbol de México, Demichelis se mostró ilusionado y en diálogo con TyC Sports dijo: "Estoy muy contento que una grandísima institución haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos, es una institución con un grandísimo plantel e infraestructura".

Por último, Demichelis aseguró que seguirá de cerca el día a día de River como un fanático más: "Sin dudas lo voy a seguir como hincha, fui soy y seré y lo repito a pesar de que me haya tenido que ir, soy hincha de River".

"Me pierdo el partido con Talleres para ir a México, pero espero que salga bien la clasificación. Mis mejores deseos para la institución, el equipo y el cuerpo técnico, y que River pueda avanzar", sentenció el flamante técnico de Rayados de Monterrey.

Tras separarse de Martín Demichelis y alejarse de River, Javier Pinola comenzó una nueva etapa en Alemania

Javier Pinola fue ayudante de campo de Martín Demichelis en River hasta el domingo 28 julio, cuando el Millonario le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín con un gol de Franco Mastantuono en el Monumental. Ese día se terminó la etapa del cuerpo técnico al frente del equipo y se dividieron los caminos.

Mientras que Micho se convirtió en las últimas horas en el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey, Pinola decidió aceptar un ofrecimiento de Nuremberg de Alemania para acompañar al entrenador Miroslav Klose, que comienza su ciclo en el conjunto teutón.

Con esta resolución, el exjugador de Chacarita, Racing, Rosario Central y River retornó a la institución en la que estuvo a lo largo de una década entre 2005 y 2015. Allí, en la ciudad del estado de Baviera es considerado ídolo.

Este miércoles se difundieron las primeras imágenes de Pinola junto a Klose, aquel goleador del seleccionado alemán que metió 16 goles en las Copas del Mundo -record histórico- y amargó en varias ocasiones a la Argentina en Alemania 2006 y Sudáfrica 2014.

Rayados de Monterrey presentó de una manera particular a Demichelis como nuevo técnico

Martín Demichelis presentación Rayados de Monterrey X: Rayados

Micho, que viene de ganar tres títulos en Núñez, reemplazará a su compatriota Fernando Ortiz, quien fue despedido tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Leagues Cup. "El Tano" estuvo en el conjunto mexicano más de un año, donde dirigió 61 partidos, 35 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

De esta manera, en México no dejaron pasar la oportunidad y rápidamente se contactaron con el cordobés, lograron el acuerdo y en las últimas horas fue oficializado haciéndolo de una manera particular: los mexicanos destacaron su trayectoria, sus títulos y usaron una foto particular.

“Tras formarse en Europa, tanto en España como en el Bayern Munich, y luego de ser multicampeón como director técnico en el River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto para Martín Demichelis como director técnico de ‘Rayados’”, publicaron en la cuenta oficial X (ex Twitter) junto a una foto del argentino donde está con el traje que siempre usó con el escudo de River, pero que conjunto mexicano le puso el suyo y agregaron: “¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, Martín!, ¡A Rayar tu historia en Azul y Blanco. En La Vida Y En La Cancha!”.