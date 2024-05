Marcha atrás: finalmente, Nicolás Larcamón no será el nuevo DT de Independiente

El DT había acordado de palabra su contrato e iba a tener su primera experiencia en el fútbol argentino. Sin embargo, no será el entrenador del Rojo y continúa la incertidumbre por el reemplazo de Carlos Tevez.

Finalmente, Nicolás Larcamón no será el DT de Independiente.

Finalmente, Nicolás Larcamón no será el entrenador de Independiente a pesar de que había llegado a un acuerdo de palabra con la dirigencia del Rojo, debido a motivos personales.

Larcamón se comunicó con la dirigencia de Independiente, que la encabeza Néstor Grindetti , y expuso que finalmente no aceptará ser el DT del equipo tras la renuncia de Carlos Tevez , por lo que el Rojo deberá continuar con su búsqueda para determinar quién será el entrenador.

El periodista especializado en el mercado de pases Germán García Grova indicó que fuentes cercanas al DT de 39 años señalaron que rechazó el ofrecimiento de la institución de Avellaneda por "una decisión basada en recomendaciones familiares". El contrato que había acordado era hasta diciembre de 2025.

Por otro lado, tras la salida de Tevez el Rojo eligió como técnico interino a Hugo Tocalli y tras tres encuentros donde cosechó un solo punto, el exentrenador de las Selecciones juveniles argentina reconoció que llamó a su excompañero, José Pekerman.

“Apenas se fue Carlos (Tevez), llegué a casa y lo llamé”, señaló en declaraciones a Radio La Red y reveló cuál fue la respuesta que recibió: “Ya prácticamente sabía qué iba a responderme, me explicó que estaba para dirigir a una selección y que por ahora no quería ir a un club. No llamé a más nadie”.

El club de Avellaneda también apuntó por Guillermo Barros Schelotto, pero dio su negativa y de esta manera se cayó el candidato que más seducía a la comisión directiva. Aunque el Mellizo agradeció el interés del club, comunicó su decisión de no dirigir este año en el país y esperar ofertas del exterior.

La danza de nombres continúa y aparecieron varios nombres en carpeta. Julio Vaccari, de último paso por Defensa y Justicia, sonó como posible reemplazante e incluso tuvo contactos con varios dirigentes pero las negociaciones no avanzaron. Luego comenzaron a cobrar fuerza los nombres de Mauricio Pellegrino, quien descendió con Cádiz en La Liga de España y del propio Larcamón.