Mala noticia para Independiente: grave lesión de Tomás Pozzo

El equipo que dirige Leandro Stillitano tendrá una baja prolongada y de mucha relevancia en el grupo de futbolistas, ya que cuenta con una gran proyección y hace dos semanas renovó el contrato con el club hasta diciembre de 2025.

Pozzo, de 22 años, jugó en cinco de los siete partidos correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol, aunque en los últimos encuentros había perdido la titularidad.

"Dependerá de él"

Doman presidente Independiente @Independiente

El presidente de Independiente, Fabián Doman, se refirió al futuro del entrenador Leandro Stillitano, que se encuentra en el centro de las críticas luego de siete encuentros, en los cuales el equipo ganó un partido, empató cuatro y perdió dos.

"No me gusta ser el presidente de un equipo que tiene ese puntaje. Pero con el técnico, Leandro Stillitano hablo todos los días y es un placer hacerlo. Por eso, lo que pase después del partido del sábado con Colón dependerá de él. Pero sería una pena que no siguiera", describió el máximo dirigente en el programa La Visera.