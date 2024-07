Mac Allister y Nico González revelaron la nueva tradición de la Selección argentina en la Copa América

Es que la amistad los une desde las inferiores de Argentinos Juniors donde fueron compañeros y, ahora, comparten la habitación en la albiceleste. Ambos, y junto a otros compañeros realizan diferentes actividades para bajar la tensión de la competencia.

El mediocampista de Liverpool y el delantero de Fiorentina participaron del stream oficial de AFA y contaron los detalles de cómo pasan las horas en las que no están entrenando. “La realidad es que pasamos mucho tiempo en la habitación, con el celular, con los jueguitos, somos muy aburridos”, confesó el ex-Boca. Pero las cartas no pueden faltar en las jornadas post entrenamientos.

En ese sentido, el hijo de Carlos Mac Allister dejó entrever que hay costumbres argentinas que no se pierden y que también lo juegan con otros compañeros de plantel: “Ahora estamos muchos con el chinchón. Nico se sumó hoy recién, pero estamos con Cache (Gonzalo Montiel) y el Chino Martínez Quarta”.

“El Chino es malísimo, la verdad el peor, lejos. En tres manos lo limpio. El Cacho tiene mucha práctica y yo hace mil años que no jugaba, pero me dijeron de para jugar, me metí y le metemos; un incentivo como para tener aire. Sino siempre nos aburrimos”, agregó entre risas Alexis dejando en claro que las costumbres argentinas se llevan por todas partes del mundo.

Copa América: cuándo juega la Selección argentina

La Selección argentina fue la primera y asegurar el pase a las semifinales de la Copa América luego de vencer por penales a Ecuador, y ya conoce su próximo rival: Canadá, un viejo conocido ya que fue su primer rival en la fase de grupos.

Ahora se volverán a enfrentar, pero en las instancias finales del cierre de la competencia continental este martes 9 de julio desde las 21 en el MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Por su parte, el miércoles 10 será el turno de Uruguay – Colombia, la otra llave de la instancia, a la misma hora en el Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

El tercer puesto se disputará el 13 de julio, a las 21, Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. Mientras que la gran final será el 14 de julio, a las 21 en el Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.