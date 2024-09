Luis Suárez le dijo adió a la Selección uruguaya en Montevideo: así fue la emotiva despedida del goleador

El director técnico Marcelo Bielsa puso al nacido en Salto entre los titulares. El 9 jugó todo el partido para su equipo, que llevó en la camiseta la inscripción "Suárez eterno". Como parte del homenaje, salió al campo de juego acompañado por sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, quienes también tenían una camiseta especial con la leyenda "Gracias papá".

Embed Momento de mayor emoción en el Estadio Centenario. El reencuentro entre Luis Suárez y Oscar Washington Tabarez. pic.twitter.com/6XYHkr2H14 — Franco Fernández (@FernandezSurkov) September 7, 2024

Pese al sabor agridulce por el empate, tras el partido se realizó un acto para despedir a Suárez y agradecerle todo lo que le dio a su selección desde su debut febrero de 2007 en un amistoso ante Colombia disputado en Cúcuta. Las pantallas del estadio Centenario mostraron los 69 goles que marcó con la camiseta celeste y hubo mensajes de algunas figuras que no pudieron estar presentes, como sus grandes amigos Lionel Messi y Neymar, excompañeros en Barcelona.

"Sé lo difícil que fue tomar esta decisión por lo que sentías jugar para Uruguay y solo espero que disfrutes de este homenaje por todo lo que querés a tu selección", expresó en el video el capitán argentino, y celebró que "todavía quedan mucho años de fútbol y me pone muy contento que sean acá", en referencia a Inter Miami, donde son nuevamente compañeros.

Luego, recibió el saludo de grandes leyendas del seleccionado charrúa como Óscar Tabárez, Diego Lugano, Diego Forlán, Diego Godín y Jorge Fucile.

Después del abrazo final con su esposa, Sofía Balbi, Suárez tuvo un último regalo: uno de los arcos del estadio Centenario fue bautizado con su nombre, que quedará inmortalizado en uno de los recintos históricos del fútbol mundial.

El delantero tomó el micrófono tras el partido y manifestó: "No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. Desde que comencé allá en 2007 siempre me apoyaron, no sólo a mí, sino a una generación que la pasamos difícil, a punto de quedarnos eliminados de un Mundial. Me acuerdo que llegaron a decir que éramos unos vende patria. No saben lo difícil que es representar a un país, tener esa responsabilidad. Toda mi carrera es por el Maestro Tabárez por su calidad de humano".

"Uruguay es más grande que cualquier jugador. A partir de mañana seré un hincha más. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo", finalizó, emocionado.