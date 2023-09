Los Pumas 7s lograron la medalla de bronce en el seven de Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ganó la medalla de bronce del torneo de Dubai , inicio de la World Seven Series, tras vencer en el partido decisivo al campeón olímpico, Fiji, por 19 a 12.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2021, venció en cuartos de final a Irlanda, por 17 a 12, y en semifinales perdió con el que sería ganador del torneo, Sudáfrica, 17 a 7, por lo que jugó el partido por el tercer puesto.

En el triunfo sobre Fiji los tantos llegaron a través de dos tries de Joaquín Lamas y uno de Joaquín De la Vega, más dos conversiones de Lamas. En la victoria sobre Irlanda marcaron tries Germán Schulz, Felipe Del Mestre y Tomás Lizazú, y Luciano González Rizzoni aportó una conversión, y en la derrota con Sudáfrica anotó un try Rodrigo Isgró y González Rizzoni sumó una conversión.

Los Pumas 7's ganaron ayer el grupo clasificatorio B tras derrotar a España por 28 a 7 y a Kenia por 22 a 17, y por último empatar en 21 tantos con Estados Unidos.

La primera etapa de la World Rugby Seven Series se la llevó Sudáfrica con una goleada en la final sobre Estados Unidos, por 42 a 7. La segunda etapa también se jugará en Dubai el próximo fin de semana.