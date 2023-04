Los hinchas de PSG volvieron a silbar a Lionel Messi y crecen los rumores de una vuelta a Barcelona.

También los aficionados del club francés apuntan al delantero por su nivel en la liga local, al igual que parte de la prensa del país europeo. Sin embargo, la presencia de Messi en el equipo llevó a que PSG gane algunos de los últimos partidos, con goles y asistencias.

Luego de los silbidos a Messi, Kylian Mbappé apareció en la pantalla del estadio para anunciarlo como titular. Allí el público estalló en aplausos hacia el futbolista de 24 años, por lo que una vez más se demostró que el delantero francés es más apoyado que el argentino.

Entre el dolor por la final de #Qatar2022, los enojos por el fracaso en #CHAMPIONSxESPN y los rumores de la novela LEO-BARCELONA: otra vez silbidos para Messi en París.



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2023

La revelación de Agüero junto a Ibai Llanos sobre el posible regreso de Messi a Barcelona

Pese a haber regresado y haber logrado algunas victorias y goles, otras duras derrotas hace generar más tensión en la relación entre Lionel Messi y los hinchas del Paris Sanint German en París.

En el último partido, los fanáticos parisinos se animaron a silbar al campeón del mundo y las especulaciones de cuál será el futuro del rosarino en Francia es incierto. Bajo ese contexto, se barajaron varios destinos donde el astro argentino podría sentirse más cuidado y querido y si bien no hay confirmaciones exactas, nunca se deja de mencionar su primer amor: Barcelona.

La salida del 10 de España fue inesperada pero los hinchas culé nunca quedaron enojados y desde el primer día que se despidió sueñan con su regreso. Esta vez, fue el exdelantero de la Selección argentina, Sergio “Kun” Agüero que se animó a alimentar esa ilusión.

Durante un stream junto a Ibai Llanos, el exIndependiente habló tras los dichos de Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club catalán, quien anunció a la prensa estar “en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”.

“Parece que ese día, que se armó todo el quilombo, empezaron a arrimarse un poquito más”, deslizó el Kun y agregó: “Ese día fue clave”. Al mismo tiempo, el exdelantero remarcó que a Leo “lo quieren mucho acá (en Barcelona) todavía”.

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club y por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, había dicho el pasado viernes Yuste.