La revelación de Agüero junto a Ibai Llanos sobre el posible regreso de Messi a Barcelona

En el último partido, los fanáticos parisinos se animaron a silbar al campeón del mundo y las especulaciones de cuál será el futuro del rosarino en Francia es incierto. Bajo ese contexto, se barajaron varios destinos donde el astro argentino podría sentirse más cuidado y querido y si bien no hay confirmaciones exactas, nunca se deja de mencionar su primer amor: Barcelona.

La salida del 10 de España fue inesperada pero los hinchas culé nunca quedaron enojados y desde el primer día que se despidió sueñan con su regreso. Esta vez, fue el exdelantero de la Selección argentina, Sergio “Kun” Agüero que se animó a alimentar esa ilusión.

Durante un stream junto a Ibai Llanos, el exIndependiente habló tras los dichos de Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club catalán, quien anunció a la prensa estar “en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”.

“Parece que ese día, que se armó todo el quilombo, empezaron a arrimarse un poquito más”, deslizó el Kun y agregó: “Ese día fue clave”. Al mismo tiempo, el exdelantero remarcó que a Leo “lo quieren mucho acá (en Barcelona) todavía”.

https://twitter.com/Somhiseremfcb/status/1642259454308814850 Ibai Llanos: “¿Messi vio al Camp Nou corear su nombre?”



Kun Agüero: “Sí claro, parece que ese día en el Camp Nou fue clave” pic.twitter.com/ylPfbgaY8o — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 1, 2023

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club y por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, había dicho el pasado viernes Yuste.

El contrato del rosarino con finaliza el próximo 30 de junio.

Messi vuelve a jugar en el Parque de los Príncipes frente al Olympique de Marsella

El PSG, líder de la Ligue 1, disputará el choque frente al Olympique de Lyon de Nicolás Tagliafico por la 29na. fecha. El encuentro será desde las 15,45 con transmisión de ESPN y Star+.

Después del cariño y el reconocimiento cosechado en su reciente participación con el seleccionado argentino, Leo Messi se enfrenta a la posibilidad de otra jornada hostil en París como sucedió en el anterior juego, la derrota con Rennes (0-2).

Esa tarde, una parte del estadio lo silbó durante el anuncio de las formaciones y al finalizar el partido, el argentino marchó con gesto adusto rumbo a los vestuarios, sin participar del saludo protocolar a las tribunas.