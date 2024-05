Los herederos de Maradona pedirán evitar la subasta del Balón de Oro del Mundial 1986

El principal argumento de los hijos del exentrenador de la Selección es que, al ser robado, el actual dueño del premio no tiene facultad para venderlo. Gilles Moreu, abogado del bufete Paradox, y quien representa a la familia de Diego, le confirmó a AP que presentará un recurso ante el presidente del tribunal de Nanterra, cercano a París, para remover el Balón de Oro de la subasta.

Por otra parte, también pidió el secuestro judicial del trofeo y presentará una denuncia por robo y encubrimiento de robo. La subasta, organizada por la casa Aguttes de Francia, está prevista para el 2 de junio de este año, y esperan una cifra entre 12 y 15 millones de euros.

“Según la legislación francesa, si el poseedor de un objeto puede reivindicar su propiedad, es con la condición evidente de que su buena fe no pueda ser cuestionada”, dijo Paradox en un comunicado enviado a AP y agregó: “No es el caso de un objeto que fue notoriamente robado a Diego Maradona, y cuyos herederos pueden reclamar legalmente su propiedad. No parece que el vendedor contactó a Diego, lo cual no era complicado”.

La historia del Balón de Oro de Maradona que estuvo desaparecido

Diego Maradona ganó el galardón tras obtener con la Selección el Mundial de México 1986, torneo en el que marcó cinco goles y jugó todos los minutos del torneo. Dicha competencia mundialista es, probablemente, más recordado por los dos goles de Maradona contra Inglaterra en cuartos de final, uno bautizado como “la mano de Dios”, y el segundo, recordado como el “Gol del Siglo”.

La camiseta que Diego vistió aquel día, junto con el balón del partido, ya han sido subastados. Ahora será el turno del galardón que tuvo una llamativa historia luego de ganarla, ya que estuvo perdido durante años.

En su página web, la casa de subastas, que cita algunos detalles del trofeo como rastros de roces, rayones y la falta de la placa de identificación, anunció que el trofeo será exhibido al público los días anteriores al inicio de la subasta.