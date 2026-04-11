11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Los cinco ejercicios obligatorios si querés ganar masa muscular después de los 30

Después de las tres décadas, el cuerpo empieza a atravesar cambios silenciosos pero sostenidos: se reduce progresivamente la cantidad de músculos, el metabolismo se ralentiza y la recuperación ya no es tan rápida como en la juventud.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
Beneficios de entrenar después de los 30 años.

Beneficios de entrenar después de los 30 años.

A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a experimentar modificaciones que impactan en la masa muscular, el metabolismo y también la recuperación. En ese contexto, el entrenamiento de fuerza deja de ser solo una opción estética y se convierte en una herramienta central para la salud, sobre todo pensando en los años siguientes.

Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad habló sobre la hinchazón después de comer y contó su efecto: ¿es sobrepeso?

La clave para ganar masa muscular está en adaptar los estímulos, respetar los tiempos del cuerpo y sostener la constancia, independientemente de la intensidad con la que se entrene.

Es importante poner el foco en el entrenamiento de fuerza a partir de los 30 años, una etapa en la que el cuerpo comienza a experimentar cambios silenciosos pero sostenidos. Según explicó la preparadora física Amaranta Tvethe, la pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, es un proceso natural, pero puede frenarse e incluso revertirse con una rutina adecuada.

“A partir de los 30 el cuerpo pierde músculo de forma gradual si no se hace nada”, advirtió. Este fenómeno está asociado a una menor producción de testosterona y hormona de crecimiento, una síntesis proteica menos eficiente y tiempos de recuperación más largos. “Lo que a los 20 tardaba un día, a los 35 puede tardar bastante más”, señaló.

En ese sentido, también hay otros factores que influyen en esta situación, como una mayor tendencia a acumular grasa corporal e incluso la existencia de un mayor riesgo de lesiones en caso de entrenar de manera inadecuada

Cuáles son los cinco ejercicios para ganar masa muscular después de los 30

Para contrarrestar este proceso, se recomienda priorizar los ejercicios compuestos, es decir, aquellos que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo. Entre los imprescindibles, destacó cinco movimientos fundamentales: sentadilla, peso muerto, press de banca, remo con barra y press militar.

A estos se pueden sumar las clásicas flexiones de brazos, ya que "lo importante es que sean ejercicios funcionales, que refuercen movimientos que usamos en la vida diaria".

flexión de brazos con toque
Flexiones de brazos, otra opción de ejercicios integrales.

Flexiones de brazos, otra opción de ejercicios integrales.

En cuanto a la frecuencia, la especialista recomienda empezar con tres sesiones semanales de cuerpo completo, siendo una opción efectiva para quienes se inician o retoman la actividad. Con el tiempo, se puede avanzar hacia cuatro entrenamientos por semana, dividiendo por grupos musculares o tren superior e inferior.

El descanso, sin embargo, es clave: cada grupo muscular necesita entre 48 y 72 horas para recuperarse, ya que el músculo no crece durante el entrenamiento, sino después. Además advirtió que trabajar la misma zona durante varios días puede resultar contraproducente para los resultados que se quieren lograr.

sentadillas
La sentadilla, uno de los ejercicios clave para ganar masa muscular en tren inferior.

La sentadilla, uno de los ejercicios clave para ganar masa muscular en tren inferior.

Beneficios de entrenar fuerza después de los 30 años

Incorporar ejercicios de fuerza de manera regular puede generar mejoras significativas tanto a nivel físico como metabólico. Una tiene que ver, lógicamente con el aumento de masa muscular, que ayuda a revertir la pérdida asociada a la edad.

En sintonía con ello, entrenar provoca un fortalecimiento óseo, clave para prevenir afecciones como la osteoporosis y otras enfermedades como como diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares.

Además, incorporar el entrenamiento a la vida diaria mejora el metabolismo ya que más músculo implica mayor gasto calórico incluso cuando la persona se encuentra en estado de reposo. Y por último, también reduce dolores articulares y musculares, con la premisa de mantenerse en movimiento.

No solo se trata de ejercicio: alimentación y hábitos que marcan la diferencia

Más allá del entrenamiento, Tvethe destacó que hay factores clave para sostener resultados en el tiempo. Uno de ellos, pese a que suele subestimarse, tiene que ver con el descanso. Dormir al menos siete horas por noche es fundamental para la recuperación y el equilibrio hormonal.

En cuanto a la alimentación, sugirió mantener una dieta variada y equilibrada que incluya distintos grupos alimenticios, como las proteínas, con huevos, lácteos, pescado y legumbres; los carbohidratos, que incluyen: arroz, pastas, papas y frutas y también los vegetales, entre los que se encuentran zanahoria, lechuga, zapallitos, espinaca, etc.

También aconsejó incorporar movilidad y estiramientos después de entrenar para prevenir molestias, lesiones y mejorar el bienestar diario. Pero, por sobre todo, dejó un mensaje claro: “La constancia, más que la perfección, es lo que termina dando resultados”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos hallazgos permiten entender mejor cómo avanza la enfermedad desde sus primeras etapas.

Científicos argentinos logran recrear neuronas humanas con Alzheimer: un avance que puede cambiar todo

Secreto revelado para la longevidad.

Un hombre de 106 años explicó cuál es su secreto para la longevidad y avisó que se siente muy bien

En la provincia, desde 2021 hasta 2026 se registraron 14 casos confirmados de leptospirosis.
play

La leptospirosis en Córdoba ya se cobró una vida y refuerzan las medidas sanitarias en la provincia

Es importante tener en cuenta el descanso, la alimentación y el nivel de actividad.

Un experto en longevidad reveló qué actividad nos hace mejor día a día y reduce el estrés a lo largo de los años

Se detectaron 85 casos más y eleva el total a 433. 

Se confirmaron 433 casos de Chikungunya en Argentina

play

Denuncian que el PAMI recortó la atención a jubilados y frenó el pago a los prestadores

Rating Cero

¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables"

Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea"

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

Revelan detalles del calvario de Silvina Luna durante sus últimos meses de vida: "Fue una tortura"

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.
play

"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas

últimas noticias

Perú vota presidente este domingo 12 de abril.

Elecciones presidenciales en Perú: quiénes son los principales candidatos

Hace 13 minutos
play

La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

Hace 20 minutos
play
El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

Llegó a ser una promesa en Boca pero deberá ir a prisión: su imprudencia al volante costó dos vidas

Hace 24 minutos
play
Marcelo Sarmiento fue campeón con Talleres en una competencia internacional histórica.

El jugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y hoy tiene una carpintería: de quién se trata

Hace 44 minutos
Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

La receta de Paulina Cocina que te resuelve la cena en poco tiempo

Hace 45 minutos