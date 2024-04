Los 5 máximos ganadores de la Copa Sudamericana: 2 son argentinos

Mientras que muchos no lograron ganarla, son 5 los equipos que más veces ganaron este trofeo y hay dos que son argentinos. Se encuentran Boca, Independiente, Athlético Paranaense, Independiente del Valle y Liga de Quito. Todos las conquistaron en dos ocasiones.

Los 5 equipos más ganadores de la Copa Sudamericana

Boca

El Xeneize es uno de los máximos ganadores de esta competición. De hecho, está participando en el actual certamen. Boca logró ganar la Sudamericana en el año 2004 y 2005.

La primera la obtuvo tras vencer al Bolivar (Bolivia). En la ida fue victoria para el conjunto boliviano por 1 a 0, mientras que en La Bombonera, los locales ganaron por 2 a 0 y así pudieron alzar su primera copa. La segunda llegó un año más tarde por una victoria por penales 4-3 en su estadio ante Pumas de México.

Los dirigidos por Diego Martínez buscarán su tercera Copa Sudamericana. Si bien el objetivo de todos los años de Boca viene siendo ganar la Libertadores, hay que remarcar que esta competición está cada vez más difícil y sin dudas será un gran desafío para el ex entrenador de Huracán.

Independiente

Otro equipo argentino en el ranking. También comparte puesto con Boca ya que los de Avellaneda lograron ganar este certamen en dos ocasiones, en 2010 y 2017.

La primera fue de la mano de Ricardo Antonio "El Turco" Mohamed tras vencer por penales a Goiás (Brasil). Sin dudas la más recordada del club fue la segunda, la más heroica. El conductor del equipo era Ariel Holan y había armado un gran plantel, con figuras destacadas como Martín Campaña, Nicolás Tagliafico y Ezequiel Barco, entre otros. Los Diablos Rojos vencieron al Flamengo en la final; 2 a 1 en Avellaneda y fue igualdad en uno en el Maracaná.

El presente del club no es el mejor. Hace mucho que Independiente no compite seriamente en ningún ámbito. No sale campeón de un torneo local desde 2002 y le está costando mucho en el ámbito internacional.

Athletico Paranaense

El conjunto brasileño se quedó con esta competición también en dos ocasiones. En el año 2018 venció por penales a Junior de Colombia y la segunda llegó en el año 2021 tras vencer a Bragantino de Brasil.

Independiente del Valle

Independiente del Valle viene siendo revolución en los últimos años en las copas internacionales, dejando afuera de la Copa Libertadores a clubes como River y Boca. La primera la obtuvo en el año 2019 tras vencer 3 a 1 a Colón de Santa Fe y la segunda en el año 2022, final que se disputó en el Mario Kempes y derrotó al San Pablo.

Liga de Quito

Otro equipo ecuatoriano que están en lo más alto del ranking. La primera sudamericana llegó en el año 2009 venciendo al Fluminense. Liga de Quito es el actual campeón del certamen, ya que se quedó con la última edición tras vencer por penales a Fortaleza de Brasil.