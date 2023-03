Locura por la Selección: continúa a buen ritmo entrega de entradas en el Monumental

El próximo jueves 23 de marzo, se jugará un partido amistoso entre la Scaloneta y Panamá, en donde se festejará la obtención del título más grande en el Mundial Qatar 2022 y al que no asistirá uno de los campeones: Alejandro "Papu" Gómez.

Desde el estadio Monumental, se generó un operativo para que la entrega de entradas sea de manera ordenada y sin conflictos. Para ello se determinó que dependiendo de la ubicación, los hinchas podrán acercarse a retirarla en un día determinado.

Durante el día de hoy, C5N se acercó para dialogar con los afortunados que lograron conseguir un lugar para ver al equipo liderado por Lionel Messi.

Uno de ellos contó cómo hizo para poder obtener el ticket "abrí muchas páginas, espere que número aleatorio me tocaba y esperas al que te de el más bajo. A mi me dio el 10.000 y ahí me quedé".

Es importante, para efectuar el canje sin problemas, acudir al estadio con la tarjeta con la que se realizó el pago, documento y también el código QR que valida el ticket.

La promoción que lanzó Movistar para conseguir entradas para el partido de la Selección argentina: los detalles

Movistar lanzó una promoción al público para facilitar el acceso a las entradas del amistoso entre la Selección argentina y Panamá. Fuentes de la compañía, indicaron que la promoción será válida hasta agotar stock y exclusivamente para los primeros 300 celulares que se vendan.

"Con tu nuevo celu festejá con los Campeones. Elegí algunos de estos Samsung y llévate 1 entrada para el partido en Buenos Aires", comunicaron desde la web Movistar.

Con la compra de teléfonos en la tienda online de alta gama Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra y Samsung Z Fold, podrás obtener un ticket de regalo para el encuentro deportivo que se realizará el 23 de marzo en el Monumental.

Los precios de los modelos varían entre $339 mil, $459 mil y $539 mil, con modalidad de pagos en 6 y 12 cuotas.