Lo quisieron Independiente y Boca, y viene de vivir una situación dramática en su país

"Ahora es muy apresurado hablar del tema. Hablamos y está bien, nos dijo que no siente nada, pero, seguramente, se realizará exámenes y esperamos que todo salga normal. No es una situación que estamos acostumbrados a ver", explicó en conferencia de prensa su entrenador, el argentino Javier Gandolfi.

Román, que se fue reemplazado, habló con los periodistas tras el partido. "Me asusté, pero estoy bien y ahora vamos a esperar qué dicen los estudios. Me hicieron un electro y estaba todo normal", contó. Por precaución, el lateral no integró la lista de convocados para el partido ante Millonarios que se jugó el lunes 16, y el club aguardará los resultados de los exámenes antes de sumarlo a las prácticas.

Andrés Román X @nacionaloficial

El episodio recordó el frustrado pase del colombiano a Boca en 2021. En ese momento llegó a Buenos Aires y estaba a punto de firmar contrato, pero la revisión médica sugirió una posible miocardiopatía hipertrófica y el club de la Ribera canceló la operación. De confirmarse que tiene un problema cardíaco, podría afectar seriamente su carrera.

Andrés Román no llegó a Independiente: cerró a Leo Godoy

Mientras la mayoría de los clubes argentinos están de receso, y Boca y River disputan el Mundial de Clubes 2025, Independiente sacudió el mercado de pases al presentar a su primer refuerzo. Finalmente, no fue Andrés Román quien llegó a Avellaneda, sino el lateral derecho Leonardo Godoy.

El futbolista de 30 años se sumó al Rojo a cambio de 1.9 millones de dólares y firmó contrato por tres años y medio, hasta diciembre de 2028. El ex Estudiantes y Talleres llegó procedente del Santos, club con el que interrumpió su préstamo tras una pelea con el astro brasileño Neymar.