Alerta en Independiente: un gigante de España viene en busca de Lomónaco

Según detallaron en el programa español, Araújo, con contrato hasta mediados de 2031, está cada vez más relegado en la consideración de Hansi Flick, y Christensen, con un año más de vínculo, arrastra una seguidilla de lesiones que hace que desde el conjunto catalán busquen otra opción.

Embed ¿CUMBIA AL BLAUGRANA?



En el @elchiringuitotv reconocieron que Barcelona está 'muy interesado' en Kevin Lomónaco de cara al próximo mercado de pases. pic.twitter.com/S5BOXR9sfM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2025

Sin embargo, la salida no será nada fácil ya que quien quiera llevarse al jugador deberá desembolsar 20 millones de euros y, en ese sentido, el secretario general Daniel Seoane ya avisó que no se irá por menos dinero. “Si no llega una oferta interesante desde Europa, se quedará en el Rojo”, aseguró días atrás.

A principios de mayo, Lomónaco renovó su vínculo con el conjunto de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2028 y hasta le mejoraron el contrato. Es una pieza clave para el entrenador, Julio Vaccari, que busca conservar el equipo para la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo Clausura.

Kevin Lomónaco es pretendido por otro equipo de España

Además de conocerse el interés de Barcelona, mientras el defensor Kevin Lomónaco estaba concentrado con la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias, surgió la información que otro club de España está detrás de su pase.

Se trata de Betis: el conjunto de Andalucía, que es dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, viene de ser subcampeón de la Conference League (perdió contra Chelsea) y se encuentra en pleno armado del plantel que afrontará la próxima edición de la Europa League.

Según informó el Diario de Sevilla, Lomónaco se encuentra en la lista de posibles refuerzos para la próxima temporada y la dirigencia de Betis evalúa hacer una propuesta económica a Independiente, con la intención de quedarse con el pase zaguero: el 75% pertenece al CAI y el 25% restante a Bragantino de Brasil.