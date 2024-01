Javier Pastore supo ser uno de los jugares más mimados del fútbol argentino cautivando a los amantes del fútbol. Su jugo no solo se destacó vistiendo la camiseta de Huracán, sino también con la Selección argentino y en clubes de Francia, España o Italia. Sin embargo, hoy el presente es diferente.

“Sinceramente, lo hago (operarse) para tener una vida mejor y no tener más dolores”, admitió el ex-Talleres durante una entrevista con Prime Video Sport France y hasta dejó la posibilidad de ponerle punto final a su trayectoria dentro de las canchas.

El Flaco, que actualmente está sin club desde su paso por el Qatar SC, donde quedó libre hace siete meses, reconoció que tiene malestares físicos, que incluso le impiden realizar actividades de la vida cotidiana. “Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable”, reconoció.

L'ancien joueur du @PSG_inside ne se voit pas revenir sur les terrains dans le futur. #DSF pic.twitter.com/pnvLPsePlZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 28, 2024

Qué pasará con el futuro de Javier Pastore: ¿llega a Boca?

En este mercado de pases, donde Boca ya hizo tres incorporaciones, la dirigencia del conjunto Xeneize recibió el ofrecimiento del jugador que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la camiseta de la Selección Argentina: Javier Pastore.

Sin embargo, más allá del posible acercamiento y vuelta a jugar en el fútbol argentino, desde La Boca descartaron la idea de contar con él.

Debido al presente del volante de 34 años, su regreso a las canchas no tiene fecha ni tampoco está confirmada, no solo por la operación sino también porque no tiene club desde julio de 2023, luego de un fugaz paso de un semestre en Qatar SC, donde apenas disputó ocho partidos.

De igual modo, Pastore analizó su futuro: “Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by”.

“Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza, pero nunca se sabe”, el volante que también supo disputar las copas Américas de 2011, 2015 y 2016 con la Selección Argentina.