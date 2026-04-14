14 de abril de 2026 Inicio
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Un hecho único: el futbolista que se convirtió en el presidente de su país

La trayectoria de un ex delantero africano que pasó de la élite del fútbol mundial a liderar su nación tras una carrera marcada por títulos, fama internacional y una irrupción inesperada en la política.

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George Weah fue figura del AC Milan durante la década de 1990.

George Weah fue figura del AC Milan durante la década de 1990.

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  • Es el único futbolista en alcanzar la presidencia de su país tras ser consagrado en 1995 como el primer africano en ganar el máximo premio individual del fútbol.

  • Pasó por AS Mónaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea y Manchester City, con títulos en Francia, Italia e Inglaterra.

  • Ingresó a la política tras el conflicto, fundación del CDC, banca en el Senado en 2014 y victoria presidencial en 2017 con el 61,5% de los votos.

  • Tiene críticas por economía e inflación, acusaciones de corrupción y caída en 2023 frente a Joseph Boakai (50,89% contra 49,11%).

George Weah transformó su historia personal al convertirse en el único futbolista de elite que llegó a ser presidente de su país. El ex delantero liberiano logró ese salto tras una carrera brillante en Europa y una popularidad que trascendió el deporte.

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Su consagración llegó en 1995, cuando obtuvo el Balón de Oro, un hito histórico ya que fue el primer jugador no europeo en recibirlo bajo las nuevas reglas del premio en aquel entonces. Ese reconocimiento lo consolidó como una figura global del fútbol.

Años más tarde, y luego de retirarse en 2003, Weah inició un recorrido político que lo llevaría a la presidencia de Liberia, capitalizando su enorme influencia social en un país atravesado por crisis y conflictos internos.

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George Weah y su paso por el fútbol

George Weah nació el 1 de octubre de 1966 en Monrovia y comenzó su carrera profesional en Liberia antes de dar el salto a Europa. Su talento lo llevó a clubes de primer nivel como el AS Mónaco, el Paris Saint-Germain, el AC Milan, el Chelsea y el Manchester City, donde se destacó como delantero veloz y potente.

Durante su etapa en el fútbol italiano alcanzó su punto más alto al ganar el Balón de Oro en 1995 y ser elegido también como Jugador Mundial de la FIFA ese mismo año. En su palmarés figuran dos ligas italianas, una liga francesa y una FA Cup en Inglaterra, consolidando una carrera de élite.

Su impacto fue tan grande que fue considerado el mejor futbolista africano del siglo XX, un reconocimiento que lo ubicó entre las máximas leyendas del deporte mundial.

Su vida después del retiro

Tras su retiro en 2003, Weah comenzó a involucrarse en la política en una Liberia que salía de una prolongada guerra civil. Fundó el Congreso para el Cambio Democrático y se presentó a elecciones, aunque en un inicio no logró el objetivo de llegar al poder.

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Su popularidad, sin embargo, creció con el tiempo. En 2014 fue electo senador y finalmente, el 26 de diciembre de 2017, ganó la presidencia con el 61,5% de los votos, convirtiéndose en el máximo referente político de su país. Su gestión estuvo marcada por críticas vinculadas a la economía, la inflación y denuncias de corrupción. Aunque intentó la reelección en 2023, fue superado en segunda vuelta, cerrando un ciclo político tan intenso como controvertido.

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