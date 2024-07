Lionel Scaloni, sobre la situación de Lionel Messi: "Está para jugar contra Canadá"

Tras la molestia física que dejó a la Pulga en el banco de suplentes contra Perú, en el cierre de la primera fase, el DT incluyó al 10 como titular frente a Ecuador. Sin embargo, se notó su merma física. "Es una decisión muy fácil para mí porque es una decisión muy franca, de que si está bien juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil", explicó el Gringo.

En tal sentido, Scaloni resaltó que "el que decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso sin estar al 100%, va a jugar". Más adelante remarcó el motivo de su postura: "Me hago responsable de eso pero no tengo ninguna duda. Es verdad que a mi eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible".

Scaloni elogió al técnico de Canadá

Jesse Marsch Jesse Marsch, técnico de Canadá. @CANMNT_Official

Lionel Scaloni tuvo palabras muy positivas sobre la tarea del estadounidense Jesse Marsch en el seleccionado de Canadá: "Le ha transmitido una manera de jugar agresiva, pero en el buen sentido. Te obligan a ser físicos. Intentaremos llevar el partido a nuestro juego".

En la primera ronda, Argentina venció 2-0 al conjunto canadiense en el partido inaugural, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Acerca de ese encuentro, Scaloni aclaró que "los dos equipos tomaremos nota del último partido. Es verdad que ellos tenían la defensa alta y creo que lo siguieron haciendo, así que puede ser una opción poder explotar aún más eso".