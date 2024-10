Lionel Scaloni, sobre la situación climática de Miami: "Vamos a viajar el miércoles a Venezuela si el tiempo lo permite"

En la misma línea, el Gringo expuso las complicaciones que rigen, ya que al igual que ocurre con el Gobierno argentino, Venezuela prohibió la presencia de aviones comerciales de Estados Unidos en su espacio aéreo: "No se puede ir directo a Maturín, tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano a Venezuela. Entonces, va a ser casi imposible llegar si se suspende y tenemos que salir jueves. Son cosas que no dependen de nosotros".

La gente intenta protegerse, incluso se van de sus casas. Vivirlo de cerca no está bueno y no estamos acostumbrados

Scaloni fue consultado por la cantidad de contratiempos que sufrió en esta última semana, ya que además de los inconvenientes climáticos sufrió las bajas de Paulo Dybala, Nicolás González, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho por lesión. "Trabajamos tranquilos, el lugar es perfecto. Pero siempre está dando vuelta este tema. El partido es importante, pero cuando hablamos de vientos y huracanes nos preocupa. Te podés aislar un rato en el entrenamiento, pero es difícil aislarse de lo que pasa afuera. Estar pendiente de la salud, de la seguridad".

El regreso de Lionel Messi a la Selección

Messi en Miami con la Selección Messi se entrenó con el plantel en las instalaciones de Inter Miami. @Argentina

Una de las grandes novedades de la convocatoria de la Albiceleste fue la presencia de Lionel Messi, quien regresó al equipo tras ausentarse por lesión de los encuentros frente a Chile (3-0) y Colombia (1-2). El entrenador Lionel Scaloni se mostró muy satisfecho por el presente de la Pulga: "Está bien, ha jugado partidos antes de venir con nosotros y pudo sumar minutos. Habíamos hablado antes de la doble fecha anterior y la decisión fue que no venga. Ahora está bien y en condiciones, será parte del equipo".

