Video: el furioso gesto de Dibu Martínez, tras la derrota frente a Colombia

La Selección argentina perdió 2-1 contra Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias 2026 y la bronca por la derrota no se hizo esperar en los jugadores de la albiceleste. Tras el pitazo final, uno de los más enojados por la caída fue Emiliano "Dibu" Martínez , quien fue abucheado durante todo el partido por la hinchada cafetera y terminó golpeando una cámara en medio de la cancha luego del traspié en tierras colombianas

El arquero de Aston Villa fue uno de los más hostigados por todo el estadio en Barranquilla. Los hinchas colombianos no olvidaron su particular actuación frente a la Selección colombiana en la Copa América en 2021 y se lo hicieron notar. El Dibu no fue ajeno a las cargadas, y la bronca acumulada en el encuentro la descargó sobre un camarógrafo.