Lionel Scaloni, a horas de enfrentar a Austria: "No hay partido fácil en este mundial" El DT de la Selección argentina definió a Austria como "un rival difícil" que "presiona bien e hizo una gran clasificación". "Sin dudas será un partido complicado", concluyó el entrenador. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa a horas de que la Selección haya aterrizado en Dallas para su partido contra Austria de este lunes. "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores", advirtió el DT de la Albiceleste y aclaró: "No hay partido fácil en este mundial".

Aún así, Scaloni aseguró que "el equipo está bien y listo para afrontar el partido de mañana" y, tras la victoria 3 a 0 ante Argelia, sostuvo: "No siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso".

"El equipo da muestras de que siempre quiere mejorar", destacó el deportista junto a Enzo Fernández, quien minutos antes había afirmado: "Cuando me toca jugar intento de dar lo máximo y lo mejor para el equipo".

"En estos cuatros años aprendí mucho. Hoy me siento más maduro y me exijo día a día para poder mejorar", había sostenido Fernández. En relación a Austria, el jugador señaló que "juega muy directo, deja espacio pero es agresivo a la hora de atacar".

Enzo Fernández en Dallas. Los elogios y los buenos deseos para Lionel Messi Sobre el capitán de la Selección, Scaloni afirmó que quiere que sea "feliz": "Ese es mi deseo para él y creo que el de todos". Mientras que Enzo resaltó su habilidad futbolística: "Si tuviera que volverle a escribir una carta a Leo (Messi) no me alcanzaría un libro para escribirle todo lo que aprendí a su lado".