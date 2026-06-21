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21 de junio de 2026 Inicio

Lionel Scaloni, a horas de enfrentar a Austria: "No hay partido fácil en este mundial"

El DT de la Selección argentina definió a Austria como "un rival difícil" que "presiona bien e hizo una gran clasificación". "Sin dudas será un partido complicado", concluyó el entrenador.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa a horas de que la Selección haya aterrizado en Dallas para su partido contra Austria de este lunes. "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores", advirtió el DT de la Albiceleste y aclaró: "No hay partido fácil en este mundial".

Argelia será el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.
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Aún así, Scaloni aseguró que "el equipo está bien y listo para afrontar el partido de mañana" y, tras la victoria 3 a 0 ante Argelia, sostuvo: "No siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso".

"El equipo da muestras de que siempre quiere mejorar", destacó el deportista junto a Enzo Fernández, quien minutos antes había afirmado: "Cuando me toca jugar intento de dar lo máximo y lo mejor para el equipo".

"En estos cuatros años aprendí mucho. Hoy me siento más maduro y me exijo día a día para poder mejorar", había sostenido Fernández. En relación a Austria, el jugador señaló que "juega muy directo, deja espacio pero es agresivo a la hora de atacar".

Enzo Fernández en Dallas.

Enzo Fernández en Dallas.

Los elogios y los buenos deseos para Lionel Messi

Sobre el capitán de la Selección, Scaloni afirmó que quiere que sea "feliz": "Ese es mi deseo para él y creo que el de todos". Mientras que Enzo resaltó su habilidad futbolística: "Si tuviera que volverle a escribir una carta a Leo (Messi) no me alcanzaría un libro para escribirle todo lo que aprendí a su lado".

El 10 atraviesa un momento complicado debido a los problemas de salud de su padre Jorge, motivo por el cual lloró al hacer el primer gol ante Argelia, pero destacó el acompañamiento del equipo durante ese proceso y lo definió como "un grupo espectacular".

"La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz", había explicado al ser consultado por la causa de su emoción.

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