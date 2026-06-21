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21 de junio de 2026 Inicio

La Selección argentina llegó a Dallas para el partido con Austria: cuánto tiempo se quedará en la ciudad texana

Cómo es el cronograma de estadía para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y cuándo volverán a Kansas City para continuar su entrenamiento.

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Rodrigo de Paul y Lionel Messi llegando a Dallas.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi llegando a Dallas.

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lLa Selección argentina arribó a Dallas, en el estado de Texas, donde disputará los últimos dos partidos de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 contra Austria, este lunes a las 14, y contra Jordania, este sábado a las 23.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
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Luego de un entrenamiento matutino de baja intensidad, el seleccionado tomó un vuelo de alrededor de una hora y media y llegó al hotel Adolphus, donde se alojará durante por lo menos cuatro noches, en dos ocasiones distintas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria en búsqueda de un triunfo que selle su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Luego de un debut histórico, en el que la Selección se impuso por 3 a 0 ante Argelia con el primer hat-trick mundialista del astro Lionel Messi, que también lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la copa, la delegación nacional ya llegó a Dallas en un vuelo chárter para disputar la segunda fecha.

La llegada se dio en horas de la tarde y será el primero de una serie de viajes que realizará el equipo que conduce Lionel Scaloni.

En la práctica de este domingo, el campeón del Mundo y bicampeón de América trabajó aspectos posicionales, con la vista puesta en el parado táctico del rival, además de ensayar jugadas de pelota detenida, tanto a favor como en contra, para repasar conceptos y realizar el menor desgaste posible en la previa a un nuevo enfrentamiento.

Cómo es el cronograma de estadía en Dallas

La Selección pasará la noche en Dallas y quedará concentrada para enfrentarse con su par austríaco durante las primeras horas de la tarde argentina.

Una vez terminado el encuentro, el combinado nacional volverá a dormir en el hotel Adolphus y regresará a Kansas City el martes, ciudad en la que se está haciendo base al descansar en el hotel Origin y entrenar en el Compass Mineral Center, donde se ubicó un gimnasio de alto rendimiento que replica el que se ubica en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza.

El mismo operativo será repetido en los días previos al encuentro ante Jordania para darle cierre a su participación en el Grupo J.

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