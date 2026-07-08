El mediocampista se refirió al futuro del capitán luego de la épica remontada frente a Egipto y explicó cuál es el objetivo que persigue todo el plantel de la Selección.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo, con Lionel Messi quebrado en llanto tras el triunfo por 3-2 sobre Egipto . "Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue", resumió Leandro Paredes para describir la admiración del plantel hacia el rosarino.

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El mediocampista de Boca dejó en claro cuál es el deseo de todos los jugadores respecto al capitán argentino y destacó la importancia que tiene dentro y fuera de la cancha. Las sentidas declaraciones se dieron en un contexto cargado de emoción por la remontada conseguida en los minutos finales.

" Nosotros jugamos para que el último partido de Leo nunca llegue", expresó Paredes, antes de remarcar que Messi representa "un plus para seguir compitiendo" y que su presencia es determinante para las aspiraciones del equipo de Lionel Scaloni.

El volante también analizó el desarrollo del encuentro y explicó que la clave para revertir el resultado fue mantener la calma pese al 2-0 parcial de Egipto. "Lo más importante es que mantuvimos la paciencia, intentamos hacer nuestro juego y no volvernos locos", aseguró.

Después del pitazo final en el partido por los octavos de final, Messi no pudo contener las lágrimas, luego de protagonizar una de las remontadas más recordadas en la historia de los Mundiales, y reconoció que por momentos creyó que la eliminación era inevitable cuando el seleccionado africano tenía una ventaja de dos goles.

Paredes también hizo referencia a esa imagen y destacó el costado humano del rosarino. "Más allá de lo que significa Messi para el fútbol, la persona para nosotros es muy importante. Que él termine así el partido, emocionado, es muy gratificante", expresó.

Leandro Paredes fue figura en el partido entre la Selección argentina y Egipto. Getty Images

Además, el mediocampista tuvo una intervención decisiva sobre el cierre del encuentro cuando frenó un avance de Mohamed Salah que podía sentenciar la eliminación argentina. "Estoy a disposición de la Selección y de todo el país. Para mí es un privilegio ser parte", concluyó.

De los clubes de barrio al Mundial: la historia de Leandro Paredes

Mucho antes de convertirse en una de las figuras de la Selección argentina, Paredes dio sus primeros pasos en el club Brisas del Sud, ubicado en el barrio porteño de Mataderos, una institución que marcó el inicio de su carrera y que hoy sigue con orgullo cada una de sus actuaciones.

El entrenador que lo formó en esa etapa, Antonio "Tano" Nania, destacó que el futbolista mantiene intactos los valores con los que creció. "No cambió su forma de ser. Nunca se la creyó. Siempre fue humilde y solidario con sus compañeros", recordó en diálogo con C5N.