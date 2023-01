Lionel Messi y el “si” que entristece a todo Barcelona

Según detalló Marca, Messi quiere seguir su carrera en París y, en los próximos días, le dará forma final a un acuerdo que ya tiene hablado con los dirigentes del PSG. Si nada cambia esta misma semana será anunciada la continuidad del mejor jugador del pasado Mundial.

Cómo sería la oferta de renovación del Paris – Saint German con Lionel Messi

El mismo medio español aseguró que Messi tiene la oferta de renovación del equipo parisino desde prácticamente el arranque de esta temporada. Antes del Mundial, las partes sentaron las bases del acuerdo y esta misma semana será anunciado.

El acuerdo que firmaría el rosarino sería de una temporada más, es decir, hasta junio del 2024 y con la posibilidad de extenderlo por otra más, aunque eso no está pensado ni evaluado por el campeón del mundo.

"La verdad es que fue un año difícil. En Barcelona tenía todo, me fui de muy chico. Viví más allá que en Argentina y estaba muy bien, no tenía pensado cambiar nada. Fue algo que no imaginaba nunca. No es fácil cambiar con la edad que tengo. Una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo: yo en ese momento no lo quería, no lo imaginaba y no lo pensaba. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular. Nosotros teníamos siempre el miedo ese, de que los nenes la pasen mal con el cambio. Y fue todo lo contrario”, había reconocido hace poco el futbolista sobre lo que fue el primer año en Francia.